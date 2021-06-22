"Співають всі": всплыли новые детали долгожданного ТВ-шоу

Фото: Наталья Могилевская возглавит жюри шоу "Співають всі" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Артистка считает, что это будет самое справедливое жюри в мире.

"Впервые за всю историю национального телевидения талант участников оценивает не несколько человек жюри, а целая сотня звезд, моих коллег и профессионалов. Это огромное доверие возглавить такое жюри, я хочу поблагодарить своих коллег за честь занять это почетное место. Обещаю, что в сложной ситуации я приму правильное решение и оно всегда будет на стороне настоящего таланта. Это будет самое справедливое жюри и самое звездное шоу Украины!" - комментирует певица в своем Instagram.

Фото: Наталья Могилевская возглавит жюри шоу "Співають всі" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Как будет проходить шоу

В каждом выпуске перед жюри предстанут 12 участников. Их задача - исполнить композицию так, чтобы как можно больше членов "сотни" встали и начали подпевать. Участник может набрать от 0 до 100 баллов.

В финал выйдут два лучших вокалиста по результатам выпуска. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, проходит автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, за это право поборются в музыкальной дуэли в конце эпизода.

Как стать участником "Співають всі"?

Сейчас продолжается кастинг вокалистов. Для участия в шоу не обязательно быть профессиональным певцом или иметь опыт выступлений на сцене. Петь конкурсанты могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.

Правда, участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет.

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