"Співають всі": спливли нові деталі довгоочікуваного ТБ-шоу

Вже скоро українці зможуть побачити унікальне музичне талант-шоу "Співають всі" - адаптацію грандіозного проекту по всесвітньо відомому формату All Together Now.
Вокальне шоу на каналі "Україна" вразить глядачів видовищністю, емоційною напругою та масштабністю, адже оцінювати вміння учасників буде журі зі 100 зірок та професіоналів, зірковим капітаном якого стане Наталія Могилевська.
Фото: Наталія Могилевська очолить журі шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Артистка вважає, що це буде найсправедливіше журі у світі.
"Вперше за всю історію національного телебачення талант учасників оцінює не кілька осіб журі, а ціла сотня зірок, моїх колег і професіоналів. Це величезна довіра очолити таке журі, я хочу подякувати своїм колегам за честь посісти це почесне місце. Обіцяю, що в складній ситуації я прийму правильне рішення і воно завжди буде на боці справжнього таланту. Це буде найсправедливіше журі і найзірковіше шоу України" - коментує співачка у своєму Instagram.
Фото: Наталія Могилевська очолить журі шоу "Співають всі" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
У кожному випуску перед журі постануть 12 учасників. Їхнє завдання - виконати композицію так, щоб якомога більше членів "сотні" встали та почали підспівувати. Учасник може набрати від 0 до 100 балів.
У фінал вийдуть два найкращі вокалісти за результатами випуску. Той, хто набрав найбільшу кількість балів, проходить автоматично. А конкурсанти, котрі посіли друге і третє місця, за це право поборються у музичній дуелі наприкінці епізоду.
Зараз триває кастинг вокалістів. Для участі в шоу не обов’язково бути професійним співаком або мати досвід виступів на сцені. Співати конкурсанти можуть у будь-кому жанрі, самостійно або у складі вокального колективу.
Правда, брати участь у шоу можуть виконавці, яким виповнилося 14 років.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо ім'я ведучого унікального музичного талант-шоу.