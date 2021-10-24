Стало известно, кто покинул шоу "Маска" в 1 выпуске 2 сезона (видео)

Как прошел 1 выпуск 2 сезона "Маски"

Баян одним из первый вышел на масштабную сцену. Герой исполнил песню Аллы Пугачевой "Арлекино" и сразу обратил на себя внимание и вызвал бурю эмоций у звездных детективов, не помогли стать ближе к разгадке даже подсказки.

"Пришло время на сцене этого шоу появиться совершенной музыкальной гармонии, без которой не проходит ни один громкий праздник. Михалыч, будем знакомы, я Баян! Среди многих инструментов, получивших мировую известность и признание, я занимаю особое место - являюсь хедлайнером как на стадионе "Олимпийский", так и на скромном праздновании в семейном кругу. Я настолько популярен и всемирноизвестен, что успел погреть свои клавиши на красных дорожках в Нью-Йорке и Лондоне. Уверен, каждый присутствующий здесь и каждый зритель знает меня и мое талантливое дитя", - рассказал Баян в эфире шоу.

К слову, DZIDZIO посреди выступления даже не удержался и вышел на сцену, чтобы детально рассмотреть участника.

"Прежде всего хочу отметить, что DZIDZIO очень идет баян. Но я не могу понять, почему в подсказках Баян обратился ко мне "Михалыч" - так говорят только близкие мне люди, с которыми мы часто общаемся, другие называют Андрей Михайлович", - прокомментировал Андрей Данилко.

В это время Оля Полякова высказала свою версию, что это мама VERKA SERDUCHKA. Однако сам Данилко возразил это. Артист не увидел в выступлении участника свою коллегу, более того несколько раз повторил: "Если бы не женские ноги и вокал, был бы уверен, что под маской скрывается Михаил Поплавский".

В конце первого выпуска в номинацию на вылет попали Баян и Летучая мышь, однако зрители в зале решили снять маску с Баяна.

Так, стало известно, что Данилка запутала "собственная мама".

2 сезон шоу "Маска" стартовал 23 октября (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Я, как самая старшая, решила залезть в эту маску, чтобы узнать - как там. И теперь могу сказать всем - это невероятно сложно, особенно, если еще и слушать эти комментарии: "бездарная", "никакая". Но хочу сказать отдельное спасибо за комментарии о ногах, ноги у меня действительно накачанные - 30 лет бегала за своей дочкой, поэтому смогла их накачать. А еще мне так хочется, чтобы Андрюша Данилко после этого не обижался на Инну Белоконь", - смеясь, прокомментировала мама VERKA SERDUCHKA на сцене масштабного шоу.