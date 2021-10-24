Стало відомо, хто покинув шоу "Маска" у 1 випуску 2 сезону (відео)

Як пройшов 1 випуск 2 сезону "Маски"

Баян одним із перший вийшов на масштабну сцену. Герой виконав пісню Алли Пугачової "Арлекино" і одразу привернув на себе увагу та викликав бурю емоцій у зіркових детективів, не допомогли стати ближчими до розгадки навіть підказки.

"Прийшов час на сцені цього шоу з’явитись досконалій музичній гармонії, без якої не проходить жодне гучне свято. Михалич, будьмо знайомі, я Баян! Серед багатьох інструментів, що здобули світову популярність і визнання я займаю особливе місце - є хедлайнером як на стадіоні "Олімпійський", так і на скромному святкуванні у родинному колі. Я настільки популярний та всесвітньовідомий, що встиг погріти свої клавіші на червоних доріжках у Нью-Йорку та Лондоні. Певен, кожен присутній тут та кожен глядач знає мене та моє талановите дитя", - розповів Баян в ефірі шоу.

До слова, DZIDZIO посеред виступу навіть не втримався та вийшов на сцену, щоб детально роздивитись учасника.

"Насамперед хочу відмітити, що DZIDZIO дуже пасує баян. Але я не можу зрозуміти, чому в підказках Баян звернувся до мене "Михалич" - так говорять лише близькі мені люди, з якими ми часто спілкуємось, інші називають Андрій Михайлович", - прокоментував Андрій Данилко.

У цей час Оля Полякова висловила свою версію, що це мама VERKA SERDUCHKA. Проте сам Данилко заперечив це. Артист не побачив у виступі учасника свою колегу, ба більше кілька разів повторив: "Якби не жіночі ноги та вокал, був би впевнений, що під маскою ховається Михайло Поплавський".

Наприкінці першого випуску у номінацію на виліт потрапили Баян і Кажан, проте глядачі в залі вирішили зняти маску з Баяна.

Так, стало відомо, що Данилка заплутала "власна мама".

2 сезон шоу "Маска" стартував 23 жовтня (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Я, як найстарша, вирішила залізти у цю маску, щоб дізнатись - як там. І тепер можу сказати всім - це неймовірно складно, особливо, якщо ще й слухати ці коментарі: "бездарна", "ніяка". Але хочу сказати окреме дякую за коментарі про ноги, ноги в мене дійсно накачані - 30 років бігала за своєю донечкою, тож змогла їх накачати. А ще мені так хочеться, щоб Андрюша Данилко після цього не ображався на Інну Білоконь", - сміючись, прокоментувала мама VERKA SERDUCHKA на сцені масштабного шоу.