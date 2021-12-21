"Такая умная, тебе это очень не идет": Оля Полякова подколола Настю Каменских

В шаге от финала в дуэли сошлись Тигр и Жирафа.

Первым на сцену вышел представитель кошачьего племени, и Настя Каменских начала вспоминать его подсказки и выдвигать свои версии, какая звезда может скрываться в этом образе.

Тигр в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Как вдруг, Полякова начала ее перебивать.

"Настя, две секунды. Я просто хочу тебе сказать, что когда ты такая умная, тебе это очень не идет", - заявила Оля в эфире.

А на вопрос Насти, почему Оля так считает, звездный детектив гипершоу ответила:

"Ну так. Не знаю... Ты слишком красивая", - сказала Полякова.

Мирить коллег пришлось сидящему между ними за столом DZIDZIO.

Он выбрал оригинальный метод и, преследуя собственные интересы, стал призывать коллег отдать предпочтение его любимице Жирафе.

"Не говорите многое, Жирафа в номинации с ним. Мы ведь договаривались! У нас есть шанс убедиться, кто там, под Тигром. Жирафа на очереди, поэтому тихо, друзья", - обратился к детективам DZIDZIO.

В конце концов его тактика сработала, ведь Жирафа все-таки одержала победу в этой дуэли.

А свое настоящее лицо пришлось показать Тигру.

Так зрители узнали, что в этом удивительном образе скрывался популярный музыкант Сергей Бабкин, который имел возможность первым продемонстрировать свой номер на песню "TDME" группы Антитіла.

"Это просто невероятное шоу! Хочу поблагодарить всех, кто работает над проектом! Я действительно получил невероятное наслаждение, смог раскрыться совершенно по-новому, показаться совсем не таким, как все привыкли видеть. А самым интересным было играть с голосом. Надеюсь, у нас все получилось, как можно лучше", - сказал Бабкин.

Сергей Бабкин в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")