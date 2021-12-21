"Така розумна, тобі це дуже личить": Оля Полякова підколола Настю Каменських

За крок від фіналу в дуелі зійшлися Тигр і Жирафа.

Першим на сцену вийшов представник котячого племені, і Настя Каменських почала згадувати його підказки і висувати свої версії, яка зірка може ховатися в цьому образі.

Тигр у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Як раптом, Полякова почала її перебивати.

"Настя, дві секунди. Я просто хочу тобі сказати, що коли ти така розумна, тобі це дуже личить", - заявила Оля в ефірі.

А на питання Насті, чому Оля так вважає, зірковий детектив гіпершоу відповіла:

"Ну так. Не знаю... Ти занадто красива", - сказала Полякова.

Мирити колег довелося DZIDZIO, що сидить між ними за столом.

Він вибрав оригінальний метод і, переслідуючи власні інтереси, став закликати колег віддати перевагу його улюблениці Жирафі.

"Не кажіть багато, Жирафа в номінації з ним. Адже ми домовлялися! У нас є шанс переконатися, хто там, під Тигром. Жирафа на черзі, тому тихо, друзі", - звернувся до детективів DZIDZIO.

Зрештою його тактика спрацювала, адже Жирафа все-таки здобула перемогу в цій дуелі.

А своє справжнє обличчя довелося показати Тигру.

Так глядачі дізналися, що в цьому дивовижному образі переховувався популярний музикант Сергій Бабкін, який мав можливість першим продемонструвати свій номер на пісню "TDME" групи Антитіла.

"Це просто неймовірне шоу! Хочу подякувати всім, хто працює над проектом! Я дійсно отримав неймовірну насолоду, зміг розкритися зовсім по-новому, здатися зовсім не таким, як всі звикли бачити. А найцікавішим було грати з голосом. Сподіваюся, у нас все вийшло, якомога краще", - сказав Бабкін.

Сергій Бабкін у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")