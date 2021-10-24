Танцы со звездами 2021: кто покинул шоу после восьмого эфира

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и его партнерша Анна Карелина.

Стоить отметить, что в этом эфире звезды танцевали не с одним партнером, а сразу с двумя.

Турнирная таблица восьмого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Лучшие выступления 8 эфира

Артур Логай, Анна Карелина и Яна Цыбульская в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили фристайл под песню The Weeknd - The Hills.

Артур Логай, Анна Карелина и Яна Цыбульская - Фристайл (видео: YouTube)

Константин Войтенко, Роксолана Маланчук, Макс Ежов, Оля Фреймут исполнили фристайл под песню Верки Сердючки - "Хорошо красавицам".

Константин Войтенко, Роксолана Маланчук, Макс Ежов, Оля Фреймут - Фристайл (видео: YouTube)

Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Анна Ризатдинова исполнили румбу под песню Tina Turner - Golden Eye.

Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Анна Ризатдинова - Румба (видео: YouTube)