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Танці з зірками 2021: хто покинув шоу після восьмого ефіру

Автор: Роман Мирончук

"Танці з зірками 2021" наближаються до фіналу. Сьогодні, 24 жовтня, відбувся восьмий ефір шоу. На цьому тижні дві пари - Артур Логай і Анна Кареліна, і Євгенія Власова і Макс Леонов набрали найменше голосів телеглядачів, тому танцювали "танець за життя". Судді залишили на проєкті Артура Логая і Анну Кареліну. Таким чином шоу покинули Євгенія Власова і Макс Леонов.

Детальніше про новий ефір - читайте в нашому матеріалі нижче.

Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Найбільше балів від суддів отримали Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна.

Варто зазначити, що в цьому ефірі зірки танцювали не з одним партнером, а відразу з двома.

Турнірна таблиця восьмого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Кращі виступи 8 ефіру

Артур Логай, Анна Кареліна і Яна Цибульська в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали Фрістайл під пісню The Weeknd - The Hills.

Артур Логай, Анна Кареліна та Яна Цибульська - Фрістайл (відео: YouTube)

Костянтин Войтенко, Роксолана Маланчук, Макс Єжов, Оля Фреймут виконали Фрістайл під пісню Вєрки Сердючки - "Хорошо красавицам".

Костянтин Войтенко, Роксолана Маланчук, Макс Єжов, Оля Фреймут - Фрістайл (відео: YouTube)

Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Анна Різатдінова виконали румбу під пісню Tina Turner - Golden Eye.

Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Анна Різатдінова - Румба (відео: YouTube)

Нагадаємо, учасник "Танців з зірками" Дмитро Каднай травмувався перед виходом на паркет.

Раніше Lida Lee висловилася про критику Кухар і про можливе повернення на "Танці з зірками 2021".

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