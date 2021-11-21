Танцы со звездами 2021: кто прошел в суперфинал

Сегодня, 21 ноября, прошел двенадцатый эфир шоу "Танцы со звездами 2021". На этой неделе все три пары прошли в суперфинал: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.
Подробней о 12 эфире проекта - читайте в нашем материале ниже.
Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.
Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина.
Турнирная таблица двенадцатого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
В этом эфире участники танцевали по три танца, один из которых был с бывшими победителями шоу. Ведущей на балконе была Маша Ефросинина.
Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина в эфире шоу исполнили Ча-ча-ча под песню Kylie Minogue - Can’t Get You Out Of My Head.
Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина - Ча-ча-ча (видео: YouTube)
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили зажигательную румбу.
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Румба (видео: YouTube)
Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук исполнили самбу.
Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук - Самба (видео: YouTube)
Напомним, украинская певица и участница "Танцев со звездами" Евгения Власова откровенно рассказала о своем решении участвовать в шоу. Артистка призналась, что ей платили гонорар, однако не это стало главной причиной, почему она согласилась.
Мы также писали о том, что известный танцор и главный судья "Танцев со звездами" Влад Яма признался, вернется ли в следующем сезоне проекта на паркет в качестве участника.