Танцы со звездами 2021: кто прошел в суперфинал

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина.

Турнирная таблица двенадцатого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В этом эфире участники танцевали по три танца, один из которых был с бывшими победителями шоу. Ведущей на балконе была Маша Ефросинина.

Лучшие выступления 12 эфира

Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина в эфире шоу исполнили Ча-ча-ча под песню Kylie Minogue - Can’t Get You Out Of My Head.

Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина - Ча-ча-ча (видео: YouTube)

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили зажигательную румбу.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Румба (видео: YouTube)

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук исполнили самбу.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук - Самба (видео: YouTube)