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Танцы со звездами 2021: кто прошел в суперфинал

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 21 ноября, прошел двенадцатый эфир шоу "Танцы со звездами 2021". На этой неделе все три пары прошли в суперфинал: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Подробней о 12 эфире проекта - читайте в нашем материале ниже.

Участников оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Больше всего баллов от судей получили Артур Логай и Анна Карелина.

Турнирная таблица двенадцатого эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В этом эфире участники танцевали по три танца, один из которых был с бывшими победителями шоу. Ведущей на балконе была Маша Ефросинина.

Лучшие выступления 12 эфира

Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина в эфире шоу исполнили Ча-ча-ча под песню Kylie Minogue - Can’t Get You Out Of My Head.

Артур Логай, Анна Карелина и Ксения Мишина - Ча-ча-ча (видео: YouTube)

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили зажигательную румбу.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар - Румба (видео: YouTube)

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук исполнили самбу.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук - Самба (видео: YouTube)

Напомним, украинская певица и участница "Танцев со звездами" Евгения Власова откровенно рассказала о своем решении участвовать в шоу. Артистка призналась, что ей платили гонорар, однако не это стало главной причиной, почему она согласилась.

Мы также писали о том, что известный танцор и главный судья "Танцев со звездами" Влад Яма признался, вернется ли в следующем сезоне проекта на паркет в качестве участника.

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Танцы со звездами