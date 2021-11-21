Танці з зірками 2021: хто пройшов у суперфінал

Сьогодні, 21 листопада, пройшов дванадцятий ефір шоу "Танці з зірками 2021". На цьому тижні всі три пари пройшли в суперфінал: Артур Логай і Анна Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар і Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.
Детальніше про 12 ефір проєкту - читайте в нашому матеріалі нижче.
Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма.
Найбільше балів від суддів отримали Артур Логай та Анна Кареліна.
Турнірна таблиця дванадцятого ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)
У цьому ефірі учасники танцювали по три танці, один з яких був з колишніми переможцями шоу. Ведучою на балконі була Маша Єфросиніна.
Артур Логай, Анна Кареліна і Ксенія Мішина в ефірі шоу виконали Ча-ча-ча під пісню Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head.
Артур Логай, Анна Кареліна і Ксенія Мішина - Ча-ча-ча (відео: YouTube)
Ольга Харлан і Дмитро Дікусар виконали запальну румбу.
Ольга Харлан і Дмитро Дікусар - Румба (відео: YouTube)
Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук виконали самбу.
Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук - Самба (відео: YouTube)
Нагадаємо, українська співачка і учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова відверто розповіла про своє рішення брати участь у шоу. Артистка зізналася, що їй платили гонорар, проте не це стало головною причиною, чому вона погодилася.
Ми також писали про те, що відомий танцюрист і головний суддя "Танців з зірками" Влад Яма зізнався, чи повернеться в наступному сезоні проєкту на паркет в якості учасника.