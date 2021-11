Танці з зірками 2021: хто пройшов у суперфінал

Учасників оцінювали Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма.

Найбільше балів від суддів отримали Артур Логай та Анна Кареліна.

Турнірна таблиця дванадцятого ефіру "Танців з зірками 2021" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

У цьому ефірі учасники танцювали по три танці, один з яких був з колишніми переможцями шоу. Ведучою на балконі була Маша Єфросиніна.

Кращі виступи 12 ефіру

Артур Логай, Анна Кареліна і Ксенія Мішина в ефірі шоу виконали Ча-ча-ча під пісню Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head.

Артур Логай, Анна Кареліна і Ксенія Мішина - Ча-ча-ча (відео: YouTube)

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар виконали запальну румбу.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар - Румба (відео: YouTube)

Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук виконали самбу.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук - Самба (відео: YouTube)