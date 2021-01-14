Все участники шоу "Маска": среди них есть звезда мирового маштаба!

Уже 16 января в 21:00 зрители канала "Украина" увидят первый выпуск самого загадочного на украинском ТВ проекта "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком.

В премьерном эпизоде украинцы познакомятся с 8 невероятными участниками-масками, каждый из которых исполнит на сцене безумно популярный хит и даст подсказки о своей личности, чтобы зрителям и детективам было легче узнать – какая же звезда спрятана в удивительном образе.

Одним из участников первого выпуска "Маски" станет англоязычный гость из-за рубежа. По словам организаторов - это всемирно известная звезда. Кто именно - можно будет узнать уже совсем скоро.

А пока мы собрали для вас образы всех участников гипершоу "Маска":

Участники шоу "Маска" на канале "Украина" (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Правила шоу "Маска"

Согласно правилам проекта "Маска", 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за победу и звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров.

В каждом выпуске, после выступлений участников, звездные детективы (Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко и DZIDZIO) и зрители в зале голосуют за своих фаворитов с помощью мобильного приложения.

2 маски, которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию. В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Битвы будут продолжаться, пока не останется один – победитель шоу "Маска".

Команда проекта приготовила для телезрителей множество сюрпризов.

Например, помимо 16 основных участников, соревнующихся за победу в шоу, на сцене появятся еще 6 гостевых масок, которые раскроют свое лицо сразу после выступления. Удивит и ведущий проекта Владимир Остапчук, который примерит более 10 звездных образов из самых известных хитов мирового кинематографа.

Владимир Остапчук - ведущий шоу "Маска" (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Вести самое загадочное шоу на отечественном телевидении – это для меня вызов. Несмотря на то, что я хорошо знаком почти со всеми звездами украинского шоу-бизнеса, отгадать их в таких масках и костюмах для меня практически невозможно. Я бы, пожалуй, не прошел кастинг на роль звездного детектива, потому что различные загадки и подсказки – это не мое. Я из тех мужчин, которые открывают холодильник – и не видят в центре борщ. Отмечу, что подсказки касательно личностей участников могут быть где угодно – в видео перед выступлением, на костюме, в поведении человека, однако они могут как натолкнуть на правильную версию, так и повести в ложном направлении. Поэтому убежден, что и нашим зрителям отгадать звезд под масками будет совсем непросто", - говорит Остапчук.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее мы писали, что в сеть слили видео, на котором участник популярного украинского ТВ-шоу танцует на пилоне.