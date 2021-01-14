Всі учасники шоу "Маска": серед них є зірка світового масштабу!

Вже 16 січня о 21:00 глядачі каналу "Україна" побачать перший випуск самого загадкового на українському ТБ проекту "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком.

У прем'єрному епізоді українці познайомляться з 8 неймовірними учасниками-масками, кожен з яких виконає на сцені шалено популярний хіт і дасть підказки про свою особистість, щоб глядачам і детективам було легше дізнатися – яка ж зірка захована в дивному образі.

Одним з учасників першого випуску "Маски" стане англомовний гість з-за кордону. За словами організаторів - це всесвітньо відома зірка. Хто саме - можна буде дізнатися вже зовсім скоро.

А поки ми зібрали для вас образи всіх учасників гіпершоу "Маска":

Учасники шоу "Маска" на каналі "Україна" (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Правила шоу "Маска"

Згідно з правилами проекту "Маска", 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами, змагаються за перемогу і звання найсильнішого співака в масці протягом 12 ефірів.

У кожному випуску, після виступів учасників, зіркові детективи (Оля Полякова, Настя Каменських, Андрій Данилко та DZIDZIO) і глядачі в залі голосують за своїх фаворитів з допомогою мобільного додатку.

2 маски, які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють в номінацію. Наприкінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, в якому беруть участь вже тільки глядачі. За результатами їх вибору, той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Битви будуть продовжуватися, поки не залишиться один переможець шоу "Маска".

Команда проекту приготувала для телеглядачів безліч сюрпризів.

Наприклад, крім 16 основних учасників, які змагаються за перемогу в шоу, на сцені з'являться ще 6 гостьових масок, які розкриють своє обличчя відразу після виступу. Здивує і ведучий проекту Володимир Остапчук, який приміряє більше 10 зіркових образів з найвідоміших хітів світового кінематографа.

Володимир Остапчук - ведучий шоу "Маска" (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Вести найзагадковіше шоу на вітчизняному телебаченні – це для мене виклик. Попри те, що я добре знайомий майже з усіма зірками українського шоу-бізнесу, відгадати їх у таких масках і костюмах для мене практично неможливо. Я б, мабуть, не пройшов кастинг на роль зіркового детектива, бо різноманітні загадки та підказки – це не моє. Я з тих чоловіків, які відкривають холодильник – і не бачать посередині борщ. Зазначу, що підказки щодо осіб учасників можуть бути будь-де – у відео перед виступом, на костюмі, у поведінці людини, однак вони можуть як наштовхнути на правильну версію, так і повести у хибному напрямі. Тож переконаний, що й нашим глядачам відгадати зірок під масками буде зовсім непросто", - каже Остапчук.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше ми писали, що в мережу злили відео, на якому учасник популярного українського ТВ-шоу танцює на пілоні.