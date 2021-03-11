Участница популярного украинского ТВ-шоу не умеет читать: "без слез на это нельзя смотреть"

"В младших классах учительница постоянно на нас кричала. И я боялась читать. Когда обычные люди открывают книги, они погружаются в новые миры. А я погружаюсь в мир страшных воспоминаний. Потому что у меня с детства отбили желание читать. Когда выросла, не считала это такой большой проблемой. Ровно до того момента, как попала в Школу леди", - рассказала Ирина.

Ирина Бакулина (фото: пресс-служба Нового канала)

Педагоги и вся команда реалити Нового канала были шокированы, когда услышали, как Ира в свои 18 не может сложить слоги в слова.

"Без слез на это нельзя было смотреть. Разве возможно, чтобы в эпоху диджитализации человек не умел хорошо читать? Оказывается, возможно. Если учитель кричал на ребенка так, что тот заработал фобию. А родным было все равно, как растет и учится их дочь. Психика школьника может оказаться хрустальной вазой, которую нужно будет годами собирать из хрупких осколков", - рассуждает директор Школы леди.

Ирина Бакулина (фото: пресс-служба Нового канала)