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Учасниця популярного українського ТБ-шоу не вміє читати: "без сліз на це не можна дивитися"

Автор: Lite

Кожна історія учасниць п'ятого сезону "Від пацанки до панянки" - драма, гідна окремого голлівудського сценарію. Насильство в сім'ї, неприйняття батьками і навіть педагогічна занедбаність.

І якщо до байдужості до навчання педагоги Школи леді були готові, то до такого повороту - ні. 18-річна учасниця Ірина #Бакуля Бакуліна не могла прочитати присягу Школі леді.

Lite дізнався, чому так сталося.

"В молодших класах вчителька постійно на нас кричала. І я боялася читати. Коли звичайні люди відкривають книги, вони занурюються в нові світи. А я поринаю у світ страшних спогадів. Тому що у мене з дитинства відбили бажання читати. Коли виросла, не вважала це такою великою проблемою. Рівно до того моменту, як потрапила в Школу леді", - розповіла Ірина.

Ірина Бакуліна (фото: прес-служба Нового каналу)

Педагоги і вся команда реаліті Нового каналу були шоковані, коли почули, як Іра в свої 18 не може скласти склади в слова.

"Без сліз на це не можна було дивитися. Хіба можливо, щоб в епоху діджиталізації людина не вмів добре читати? Виявляється, можливо. Якщо вчитель кричав на дитину так, що той отримав фобію. А рідним було все одно, як росте і вчиться їх дочка. Психіка школяра може виявитися кришталевою вазою, яку потрібно буде роками збирати з крихких осколків", - міркує директор Школи леді.

Ірина Бакуліна (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше ми писали, що учасниця українського ТВ-шоу зістрибнула з даху через нерозділене кохання.

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Новини України Від пацанки до панянкитв-шоу
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