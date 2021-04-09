Верка Сердючка готовит украинцам невероятный подарок: "у вас нет вопросов ко мне?"

Отмечается также, что вместе с мамой и своим бэндом они устроят на сцене проекта яркий перфоманс.

Звездные детективы Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO будут танцевать прямо на столе. А потом попытаются отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в образе Верки Сердючки.

Верка Сердючка в финале шоу "Маска" презентует новую песню (фото: пресс-служба канала "Украина")

"У вас нет вопросов ко мне? Небольшая подсказка: я - Michelle Andrade, а это (показывает на маму - ред.) - Жабеня. Мы с мамой очень довольны, что выступим на этой сцене", - пошутит Сердючка в эфире.

Верка Сердючка в финале шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Отметим, что этот трек вошел в мини-альбом Сердючки под названием "SEXY", который вышел в 2020 году и был посвящен всем фанатам Евровидения, которые "все эти годы дарят артистке свою любовь и тепло".

VERKA SERDUCHKA - Disco Kicks

К слову, первым синглом релиза стала песня "Make It Rain Champagne", которая стала популярной в Украине и далеко за ее пределами.

VERKA SERDUCHKA - Make It Rain Champagne

Напомним, в финале "Маски" сойдутся романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог.

А также зрители увидят выступление загадочного гостя - эпатажного Рака. По традиции, перед выступлением герой даст подсказки о своей личности. Рак укажет, что у него была совместная работа с одним из звездных детективов.

Кроме того, ведущий Владимир Остапчук в эфире примерит образ довольно противоречивого героя - великого Гэтсби из одноименной голливудской киноленты.