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Верка Сердючка готовит украинцам невероятный подарок: "у вас нет вопросов ко мне?"

Автор: Lite

Верка Сердючка - звезда межконтинентального масштаба. Каждое ее появление на публике превращается в грандиозное действо, ведь там, где выступает она - настоящий праздник.

Для финала шоу "Маска", который зрители увидят в субботу, 10 апреля, в 21:00, Верка приготовила невероятный подарок - живую премьеру песни "Disco Kicks".

Об этом рассказали нам в пресс-службе телеканала "Украина".

Отмечается также, что вместе с мамой и своим бэндом они устроят на сцене проекта яркий перфоманс.

Звездные детективы Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO будут танцевать прямо на столе. А потом попытаются отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в образе Верки Сердючки.

Верка Сердючка в финале шоу "Маска" презентует новую песню (фото: пресс-служба канала "Украина")

"У вас нет вопросов ко мне? Небольшая подсказка: я - Michelle Andrade, а это (показывает на маму - ред.) - Жабеня. Мы с мамой очень довольны, что выступим на этой сцене", - пошутит Сердючка в эфире.

Верка Сердючка в финале шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Отметим, что этот трек вошел в мини-альбом Сердючки под названием "SEXY", который вышел в 2020 году и был посвящен всем фанатам Евровидения, которые "все эти годы дарят артистке свою любовь и тепло".

VERKA SERDUCHKA - Disco Kicks

К слову, первым синглом релиза стала песня "Make It Rain Champagne", которая стала популярной в Украине и далеко за ее пределами.

VERKA SERDUCHKA - Make It Rain Champagne

Напомним, в финале "Маски" сойдутся романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог.

А также зрители увидят выступление загадочного гостя - эпатажного Рака. По традиции, перед выступлением герой даст подсказки о своей личности. Рак укажет, что у него была совместная работа с одним из звездных детективов.

Кроме того, ведущий Владимир Остапчук в эфире примерит образ довольно противоречивого героя - великого Гэтсби из одноименной голливудской киноленты.

Ранее промоутер назвал причину, почему Верка Сердючка не выступает в России.

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