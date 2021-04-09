Вєрка Сердючка готує українцям неймовірний подарунок: "у вас немає питань до мене?"

Відзначається також, що разом з мамою і своїм бендом вони влаштують на сцені проєкту яскравий перфоманс.

Зіркові детективи Оля Полякова, Настя Каменських, Олег Вінник та DZIDZIO будуть танцювати прямо на столі. А потім спробують відгадати, яка суперзірка замаскувалася в образі Вєрки Сердючки.

Вєрка Сердючка у фіналі шоу "Маска" презентує нову пісню (фото: прес-служба каналу "Україна")

"У вас немає питань до мене? Невелика підказка: я - Michelle Andrade, а це (показує на маму - ред.) - Жабеня. Ми з мамою дуже задоволені, що виступимо на цій сцені", - пожартує Сердючка в ефірі.

Вєрка Сердючка у фіналі шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Зазначимо, що цей трек увійшов в міні-альбом Сердючки під назвою "SEXY", який вийшов в 2020 році і був присвячений всім фанатам Євробачення, які "всі ці роки дарують артистці свою любов і тепло".

VERKA SERDUCHKA - Disco Kicks

До речі, першим синглом релізу стала пісня "Make It Rain Champagne", яка стала популярною в Україні і далеко за її межами.

VERKA SERDUCHKA - Make It Rain Champagne

Нагадаємо, у фіналі "Маски" зійдуться романтичний Дракон, величне Сонце і мужній Носоріг.

А також глядачі побачать виступ загадкового гостя - епатажного Раку. За традицією, перед виступом герой дасть підказки про свою особистість. Рак вкаже, що у нього була спільна робота з одним із зіркових детективів.

Крім того, ведучий Володимир Остапчук в ефірі приміряє образ досить суперечливого героя - великого Гетсбі з однойменної голлівудської кінострічки.