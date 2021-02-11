Владимир Остапчук отпустил косу и нарядился в платье (фото)
Владимир Остапчук не перестает удивлять поклонников оригинальными и порой забавными образами из мирового кинематографа. Теперь же шоумен решил стать настоящей принцессой - главной героиней анимационного фильма "Холодное сердце" Эльзой.
И все ради участия в новом выпуске шоу "Маска", который покажет канал "Украина" 13 февраля в 21:00.
Отметим, что ранее Остапчук уже перевоплощался в Супермена и Короля вампиров. Но теперь он будет "управлять" снегом и льдом.
Кстати, Эльза - это любимый мультипликационный персонаж 7-летней дочери ведущего - Эмилии.
"Мы с Эмилией обожаем этот мультфильм. У дочки есть костюмы Эльзы на любой возраст - 2, 3, 4, 5 лет. Как-то мы даже снимали видео, которое есть в моем Инстаграме, где Эмилия была Эльзой, а я Анной - ее сестрой. Мы пели, танцевали под всем известный саундтрек к мультику "Let It Go". Поэтому я решил сделать дочке такой сюрприз – мне начесали косу, я надел это голубое платье, правда, под ним были кроссовки и небритые ноги. Зато как я там танцую! Скоро сами все увидите", - интригует ведущий шоу "Маска".
Владимир Остапчук не перестает удивлять украинцев (фото: пресс-служба канала "Украина")
Что касается самих героев-масок, которые все больше запутывают зрителей и звездных детективов, то в четвертом выпуске масштабного проекта на сцену выйдут участники группы Б, среди которых веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, величественный Лев и роскошная Пава.
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