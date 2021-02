Володимир Остапчук відпустив косу і вбрався у сукню (фото)

Відзначимо, що раніше Остапчук вже перевтілювався в Супермена і Короля вампірів. Але тепер він буде "керувати" снігом і льодом.

До речі, Ельза - це улюблений мультиплікаційний персонаж 7-річної дочки ведучого - Емілії.

"Ми з Емілією обожнюємо цей мультфільм. У доньки є костюми Ельзи на будь-який вік - 2, 3, 4, 5 років. Якось ми навіть знімали відео, яке є в моєму Інстаграмі, де Емілія була Ельзою, а я Анною - її сестрою. Ми співали, танцювали під усім відомий саундтрек до мультика "Let It Go". Тому я вирішив зробити донечці такий сюрприз - мені начесали косу, я одягнув цю блакитну сукню, щоправда, під нею були кросівки і неголені ноги. Зате як я там танцюю! Скоро самі все побачите", - інтригує ведучий шоу "Маска".

Володимир Остапчук не перестає дивувати українців (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що стосується самих героїв-масок, які все більше заплутують глядачів і зіркових детективів, то в четвертому випуску масштабного проєкту на сцену вийдуть учасники групи Б, серед яких веселий Буряк, ефектна Бабка, мужній Носоріг, магічний Мольфар, неймовірно милий Циклоп, величний Лев і розкішна Пава