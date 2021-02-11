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Володимир Остапчук відпустив косу і вбрався у сукню (фото)

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 19:06
Володимир Остапчук відпустив косу і вбрався у сукню (фото) Володимир Остапчук не перестає дивувати українців (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

Володимир Остапчук не перестає дивувати шанувальників оригінальними і часом кумедними образами зі світового кінематографа. Тепер же шоумен вирішив стати справжньою принцесою - головною героїнею анімаційного фільму "Холодне серце" Ельзою.

І все заради участі у новому випуску шоу "Маска", який покаже канал "Україна" 13 лютого о 21:00.

Відзначимо, що раніше Остапчук вже перевтілювався в Супермена і Короля вампірів. Але тепер він буде "керувати" снігом і льодом.

До речі, Ельза - це улюблений мультиплікаційний персонаж 7-річної дочки ведучого - Емілії.

"Ми з Емілією обожнюємо цей мультфільм. У доньки є костюми Ельзи на будь-який вік - 2, 3, 4, 5 років. Якось ми навіть знімали відео, яке є в моєму Інстаграмі, де Емілія була Ельзою, а я Анною - її сестрою. Ми співали, танцювали під усім відомий саундтрек до мультика "Let It Go". Тому я вирішив зробити донечці такий сюрприз - мені начесали косу, я одягнув цю блакитну сукню, щоправда, під нею були кросівки і неголені ноги. Зате як я там танцюю! Скоро самі все побачите", - інтригує ведучий шоу "Маска".

Володимир Остапчук відпустив косу і вбрався у сукню (фото)

Володимир Остапчук не перестає дивувати українців (фото: прес-служба каналу "Україна")

Що стосується самих героїв-масок, які все більше заплутують глядачів і зіркових детективів, то в четвертому випуску масштабного проєкту на сцену вийдуть учасники групи Б, серед яких веселий Буряк, ефектна Бабка, мужній Носоріг, магічний Мольфар, неймовірно милий Циклоп, величний Лев і розкішна Пава

Раніше Остапчук похвалився красивою дружиною і розкішшю на Мальдівах.

Також ми писали, що Володимиру пошкодили машину за 1,4 мільйона.

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