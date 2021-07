Всплыли имена новых звезд долгожданного ТВ-шоу "Співають всі!"

21 августа на канале "Украина" стартует новое талант-шоу "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now.

Кардинальное отличие этого проекта от других, которые были когда-либо показаны на украинском ТВ, в том, что здесь судьбы участников будут решать аж 100 судей.