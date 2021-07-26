Всплыли имена новых звезд долгожданного ТВ-шоу "Співають всі!"

"Для меня это дебют, я раньше не была судьей талант-шоу. Всегда сопереживаю людям, которые выходят на сцену. Вспоминаю себя, свою дочь, которая тоже участвовала в талант-шоу, как она тогда волновалась. Буду обращать внимание на харизму - конечно, при условии, если участник берет ноты и у него есть слух. У него может не быть оперного вокала, но если его пение тронет сердце, то это – артист", - признается народная артистка Украины Мария Бурмака

Фото: Мария Бурмака (пресс-служба канала "Украина")

Певица и автор песен Анна Добрыднева также будет обращать внимание на харизматически сильных людей, способных выйти на сцену и покорить каждое из 100 сердец, несмотря на то, что состав жюри – невероятно разнообразен.

Фото: Анна Добрыднева (пресс-служба канала "Украина")

Такое мнение разделяет ее коллега – певец и автор песен KHAYAT.

"Объективность этого шоу намного выше, чем в подобных проектах с меньшим количеством судей, поэтому человек, который придет в "Співають всі!" испытать свои силы, сможет понять, в правильном ли он направлении двигается", - говорит он.

Фото: KHAYAT (пресс-служба канала "Украина")

Несмотря на то, что у шоумена JULIK абсолютный слух, он говорит, что строго судить конкурсантов не будет.

"Я очень добрый человек. Даже если есть маленькие неточности вокала или же не "дотягивают", мне, как человеку с абсолютным слухом, позволено закрывать глаза на это. Когда человек поет сердцем и душой, когда попадает прямо "в цель" – невозможно не нажать на кнопку. Тем более, когда это любимые, давно всем известные хиты", - отмечает экс-участник DZIDZIO.

Фото: JULIK (пресс-служба канала "Украина")

Певицу Mila Nitich покорило то, что впервые за историю украинского шоу-бизнеса в одном месте собралось такое количество артистов. К тому же артистка отмечает, что, оценивая выступления участников, звездные эксперты также имеют возможность посмотреть на себя со стороны и сделать важные выводы.

Фото: Mila Nitich (пресс-служба канала "Украина")

Народный артист Украины, певец, поет и композитор Анатолий Матвийчук признался, что в первую очередь будет обращать внимание именно на вокальные способности конкурсантов.

"Большое значение я отдаю очень глубоким и поэтическим вещам. Одно из – слово. Мне важно, чтобы в песне была поэзия, когда есть определенные образы, переосмысления, метафоры, когда чувствуется сюжетность. Наверное, для современности это уже не главное. Также я требую естественности и не люблю чрезмерный эпатаж. Как композитор и как вокалист, я хочу обращать внимание на вокальные способности конкурсанта, а не на его спущенные штаны или жест руками. Об этом будет говорить пресса, но можно ли такой "коричневый" пиар считать целесообразным? Мне кажется, нет", - заявил он.

Фото: Анатолий Матвийчук (пресс-служба канала "Украина")

А вот популярный блогер Олег Машуковский признается, что уважает классику, но хочет дать ход драйва и современности.

"Мне не нравится, когда скучно. Я сам был просто зрителем 15 лет, слушал одни и те же песни, в роли звездного жюри я хочу прекратить эту монотонность. Харизма и умение показать, проявить себя – это уже талант. Вокальные качества тоже важны, но именно наличие харизмы – показатель артистизма", - добавляет он.

Фото: Олег Машуковский (пресс-служба канала "Украина")

Гостя из-за рубежа, певца Markus Riva его коллеги уже успели окрестить "холодным латышом" – все из-за того, что он достаточно строго оценивает участников. Маркус объясняет: так как это соревнование вокалистов, он обращает внимание на голоса конкурсантов.

Фото: Markus Riva (пресс-служба канала "Украина")

"Я не только солистка группы Furman Band, но еще и педагог по вокалу. Поэтому что касается исполнения, то меня можно удивить своей уникальностью. Всегда интересно смотреть не просто на талантливого вокалиста, а на такого артиста, в образе которого все гармонично. Ведь можно быть человеком с улицы, но настолько одаренным и настолько соответствовать тому, о чем поешь, что во время выступления встанут все судьи", - говорит Пальмира Фурман.

Фото: Пальмира Фурман (пресс-служба канала "Украина")

Поющий экстрасенс Макс Гордеев отмечает, что быть членом жюри – это огромная ответственность, ведь перед звездной "сотней" стоит очень непростое задание: дать человеку шанс или забрать его. А своей непосредственной задачей в шоу "Співають всі!" он считает почувствовать энергетику участника, ведь достаточно часто людей судят только по внешнему облику, не понимая, что скрывается у них внутри.

Фото: Макс Гордеев (пресс-служба канала "Украина")