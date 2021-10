Звездный футболист сборной Украины удивил "мифическим" перевоплощением: яркие фото и видео

Как прошел 2 эфир нового сезона "Маски"

Этот необычайный герой поразил звездных детективов своим величием и роскошным костюмом общим весом аж 20 килограммов.

"Какой богатый Грифон - костюм, как у миллионера. Грифон, я пойду за тебя замуж!" - воскликнула Оля Полякова, но потом быстро спохватилась.

"Ой, я же замужем, забываю вечно. Как же красиво - у него еще больше стразов, чем у меня. Думаю, у нас будет идеальная пара!" - добавила певица.

Грифона никто не рассекретил на шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Сам же участник не стал комментировать свой семейный статус.

Олег Винник высказал версию, что в этом образе может скрываться солист группы ТНМК Фагот, а Полякова решила искать подсказку в костюме героя и предположила, что в реальной жизни Грифон может иметь птичь. фамилию, например, - юморист Игорь Ласточкин.

Чтобы помочь им приблизиться к разгадке, великан Грифон дал несколько подсказок о своей личности.

"Салют, уважаемые господа! Кто может не узнать властелина неба и земли и просто скромное легендарное создание Грифона? Такому яркому перфомансу, как "Маска", давно не хватало такого яркого супергероя, как я. Ну, сами подумайте – кто, как не я, является символом могущества и отваги? Кто же, как не я, является преданным хранителем врат и порталов в мифических мирах? Человеческая фантазия соединила во мне царя зверей и повелителя птиц. И если честно, я не могу не быть гордым и благодарным всем вам за это. Люди, вы лучшие - дайте пять!" - сказал со сцены герой.

Слова участника не помогли звездным детективам рассекретить его личность, но в подсказках они заметили числа 12 и 30. DZIDZIO отметил, что этот человек мог родиться 30 декабря.

А после того, как Грифон исполнил бессмертный хит "We Will Rock You" группы Queen, изрядно запалив публику, у звездных детективов появились новые версии.

Настя Каменских предположила, что там могут быть актер Станислав Боклан, журналист Дмитрий Гордон или боксер Александр Усик.

Но ближайшим к разгадке оказался Андрей Данилко, который обратил внимание на жесты героя.

"Я этих подсказок совсем не понимаю и называю их "запутками". Поет Грифон нормально, но все-таки мне кажется, что это спортсмен. Потому что во время выступления он руками делал движения, как болельщики на футбольном матче", - заметил Данилко.

Тогда звездные детективы предположили, что там могут быть футболисты Александр Шовковский или Сергей Мельник.



Кто же был Грифоном?

В конце выпуска в номинацию попали Грифон и Мухомор. А голосованием зрителей в зале было решено снять маску именно с Грифона, что изрядно расстроило детективов.

И когда они увидели, что в этом образе скрывался звездный вратарь сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов, были просто шокированы, ведь никто и понятия не имел, что он может так петь.

"Я действительно никогда не пел и не проявлял интерес к вокалу, даже в караоке. Это совершенно новый для меня опыт. Но глубоко в душе я мечтал попасть в такое грандиозное шоу, тем более с такими замечательными людьми, иметь возможность поработать с профессионалами. Мы, спортсмены, футболисты - очень застенчивые. Но участие в этом проекте помогло мне раскрыться", - сказал Пятов.

Андрей Пятов в костюме Грифона на шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")