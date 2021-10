Зірковий футболіст збірної України здивував "міфічним" перевтіленням: яскраві фото і відео

Як пройшов 2 ефір нового сезону "Маски"

Цей надзвичайний герой вразив зіркових детективів своєю величчю та розкішним костюмом загальною вагою аж 20 кілограмів.

"Який багатий Грифон - костюм, як у мільйонера. Грифоне, я піду за тебе заміж!" - вигукнула Оля Полякова, але потім швидко спохватилась.

"Ой, я ж заміжня, забуваю вічно. Як же красиво - у нього ще більше стразів, ніж у мене. Думаю, у нас буде ідеальна пара!" - додала співачка.

Грифона ніхто не розсекретив на шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Сам же учасник не став коментувати свій сімейний статус.

Олег Винник висловив версію, що в цьому образі може ховатись соліст гурту ТНМК Фагот, а Полякова вирішила шукати підказку в костюмі героя і припустила, що в реальному житті Грифон може мати пташине прізвище, як-от гуморист Ігор Ласточкін.

Щоб допомогти їм наблизитись до розгадки, велетень Грифон дав кілька підказок про свою особу.

"Салют, шановне панство! Хто може не пізнати володаря неба і землі та й просто скромне легендарне створіння Грифона? Такому яскравому перфомансу, як "Маска", давно бракувало такого яскравого супергероя, як я. Ну, самі поміркуйте - хто, як не я, є символом могутності та відваги? Хто ж, як не я, є відданим хранителем брам та порталів у міфічних світах? Людська фантазія поєднала в мені царя звірів та володаря птахів. І якщо чесно, я не можу не бути гордим та вдячним усім вам за це. Люди, ви найкращі - дайте п’ять!" - сказав зі сцени герой.

Слова учасника не допомогли зірковим детективам розсекретити його особу, але в підказках вони помітили числа 12 і 30. DZIDZIO зазначив, що ця людина могла народитися 30 грудня.

А після того, як Грифон виконав безсмертний хіт "We Will Rock You" гурту Queen, неабияк запаливши публіку, у зіркових детективів з’явились нові версії.

Настя Каменських припустила, що там можуть бути актор Станіслав Боклан, журналіст Дмитро Гордон або боксер Олександр Усик.

Та найближчим до розгадки виявився Андрій Данилко, який звернув увагу на жести героя.

"Я цих підказок зовсім не розумію і називаю їх "заплутками". Співає Грифон нормально, але все-таки мені здається, що це спортсмен. Бо під час виступу він руками робив рухи, як уболівальники на футбольному матчі", - помітив Данилко.

Тоді зіркові детективи припустили, що там можуть бути футболісти Олександр Шовковський або Сергій Мельник.



Хто ж був Грифоном?

Наприкінці випуску в номінацію потрапили Грифон і Мухомор. А голосуванням глядачів у залі було вирішено зняти маску саме з Грифона, що неабияк засмутило детективів.

Та коли вони побачили, що в цьому образі приховувався зірковий воротар збірної України і "Шахтаря" Андрій Пятов, були просто шоковані, адже ніхто й гадки не мав, що він може так співати.

"Я справді ніколи не співав і не виявляв інтерес до вокалу, навіть в караоке. Це абсолютно новий для мене досвід. Але глибоко в душі я мріяв потрапити в таке грандіозне шоу, тим більше з такими чудовими людьми, мати можливість попрацювати з професіоналами. Ми, спортсмени, футболісти - дуже сором’язливі. Та участь у цьому проєкті допомогла мені розкритися", - сказав Пятов.

Андрій Пятов у костюмі Грифона на шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")