5 главных правил красивой кожи: нутрициолог дала четкие рекомендации

Красивая кожа, как известно, это результат слаженной работы всего организма, а не только качественного ухода. Нутрициолог Нина Ходаковская рассказала, какие 5 простых шагов приведут вас к желанному результатут.

Нутрициолог Нина Ходаковская (фото: instagram.com/nina_khodakovskaya)

Эти методы вы можете начать применять уже сейчас, они не требуют особых вложений, кроме вашего желания, - советует специалист.

1. Исключить молочные и кисломолочные продукты

Можно ли вам употреблять молочную продукцию, зависти от того, есть ли у вас непереносимость лактозы, или реакция на казеин. И даже не зная, есть они у вас или нет, при любых проблемах с кожей (акне, жирность, высыпания) употребление молочной продукции лучше прекратить минимум на 3-4 недели. Оценив результат, вы вряд ли снова вернетесь к молочным продуктам.

2. Пить достаточное количество воды

Вода выводит шлаки, токсины, аллергены, которые портят состояние кожи. Потеря тонуса кожи и ее сухость, преждевременное старение могут быть именно из-за недостатка воды! При этом кофе, чай (черный или зеленый), или газировка не считаются водой. Ежедневно нужно выпивать количество воды из расчета 30мл на 1 кг веса. Летом можно чуть больше, кормящим мамочкам нужно пить минимум 3 литра в день.

3. Исключить быстрые углеводы из рациона

Именно быстрые углеводы, глютен и сахар способствуют росту кандиды и прочей патогенной микрофлоры. И начинаются нарушения работы ЖКТ, "дырявый" кишечник (как следствие - аутоиммунные заболевания), нарушается всасываемость витаминов и минералов. А это сказывается на состоянии кожи. ⠀

Помните, что фрукты тоже содержат сахар? Фрукты имеют высокий гликемический (инсулиновый) индекс, приводя к резким скачкам инсулина в крови. А дальше возникает инсулинорезистентность, и все съеденные сахара не идут на нужды клетки, а откладываются в жир. Еще и увеличивается выработка андрогенов, что приводит к обострению акне и жирной себореи кожи лица и головы.

4. Ввести в рацион полезные для кожи продукты

В первую очередь, это продукты, богатые витаминами А, Е, С, омега-3, серой и цинком. Это дикая рыба, авокадо, орехи, брокколи, листовая зелень, печень, яйца, бобовые, индейка, курятина, тыквенные семечки, кунжут.

5. Наладить работу ЖКТ

В первую очередь - нормализовать кислотность желудка. Именно пониженную кислотность желудочного сока часто ассоциируют с различными дерматическими заболеваниями: высыпаниями, акне, выпадением волос и ослаблением волос.

Ранее мы писали, как замедлить старение кожи.