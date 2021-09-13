5 мифов об уходе за волосами, в которые пора перестать верить

Самые распространенные мифы об уходе за волосами:

1. Если вырвать седой волос, на его месте вырастет 3 новых

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Если вы вырвите седой волос, на его месте вырастет точно такой же 1 седой волос! Увеличение седых волос не связано с вырыванием.

2. Волосы нужно мыть как можно реже

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Волосы нужно мыть по мере необходимости! Частота мытья зависит от вашего типа кожи, от того, как быстро волосы пачкаются! Все, разумеется, индивидуально.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Частое расчесывание может спровоцировать выпадение волос

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Выпадение волос связано с внутренними процессами в организме и частое расчесывание на это не влияет.

4. Силиконы вредны, так как волос под ними перестает "дышать"

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Волосы - это мёртвая материя и не могут "дышать". Силиконы не вредят волосам, но чрезмерное использование масок с большим содержанием силиконов может приводить к "перепиту". Однако, и эту проблему можно решить шампунем глубокой очистки.

5. Все шампуни одинаковые, можно выбирать любой

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Не все шампуни одинаковые и одинаковы полезны. Шампуни выбираются по типу кожи головы. Как любое уходовое средство могут подходить и не подходить вам.

Иллюстративное фото (pexels.com)