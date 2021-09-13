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5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити

Автор: Марина Настевич

Чим шкідливі міфи? Вони можуть спонукати нас робити зайві дії, не робити корисних або зовсім шкодити красі. А в догляді за волоссям таких популярних помилок чимало.

Б'юті-блогер Катерина Коцемир перерахувала в Instagram міфи про волосся, в які пора вже перестати вірити.

Найпоширеніші міфи про догляд за волоссям:

1. Якщо вирвати сивий волосок, на його місці виросте 3 нових

Якщо ви вирвите сиве волосся, на його місці виросте точно такий же 1 сивий волосок! Збільшення сивого волосся не пов'язане з вириванням.

2. Волосся потрібно мити якомога рідше

Волосся потрібно мити в міру необхідності! Частота миття залежить від вашого типу шкіри, від того, як швидко волосся брудниться! Все, зрозуміло, індивідуально.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Часте розчісування може спровокувати випадання волосся

Випадання волосся пов'язано з внутрішніми процесами в організмі і часте розчісування на це не впливає.

4. Силікони шкідливі, так як волосся під ними перестає "дихати"

Волосся - це мертва матерія і не може "дихати". Силікони не шкодять волоссю, але надмірне використання масок з великим вмістом силіконів може призводити до "перепиту". Однак, і цю проблему можна вирішити шампунем глибокого очищення.

5. Всі шампуні однакові, можна вибирати будь-який

Не всі шампуні однакові і однакові корисні. Шампуні вибираються за типом шкіри голови. Як будь-який доглядовий засіб можуть підходити і не підходити вам.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше експерт розповіла, як правильно доглядати за освітленим волоссям.

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Б'юті-порадиДогляд за волоссям