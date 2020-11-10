54-летняя Сальма Хайек показала честное селфи без макияжа: такая же красивая?

Сальма Хайек - большая любительница показать себя во всей красе. То есть без макияжа и роскошных образов. При этом звезде всегда удается удивить и восхитить свою аудиторию. В этот раз она продемонстрировала не свое роскошное тело, а безупречную кожу.

Сальма запостила "честное" селфи без грамма косметики, сделанное в своей кровати. Актриса позирует в простой футболке с надписью "Одна любовь". Безупречный вид вечно молодой Хайек как всегда вызвал фурор среди ее подписчиков в сети Instagram.

Сальма без макияжа (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ты великолепна", "Любовь. Это то, чем ты являешься. Это то, чем ты делишься. Люблю тебя", "Ты мое вдохновение", "Ты королева", "Великолепна", "Прекрасная", "Абсолютная красота", "Ты выглядишь на 21", - такими комментариями засыпали звезду.

Напомним, ранее Сальма рассказывала о своих секретах красоты. Знаменитость признается, что ее уход не такой и сложный. К примеру, она обожает домашние рецепты масок на основе лекарственных трав, которые передаются из поколения в поколение в ее семье. К слову, они же легли в основу многих продуктов собственной линии косметики Сальмы - Nuance Salma Hayek.

Напомним, ранее Хайек появилась на людях в стильном образе, который состоял из трендовых фактур и оттенков. Изучаем и вдохновляемся!