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54-річна Сальма Хайєк показала чесне селфі без макіяжу: така ж красива?

Автор: Lite

Актриса любить дивувати

Сальма Хайєк - велика любителька показати себе у всій красі. Тобто без макіяжу і розкішних образів. При цьому зірці завжди вдається здивувати і захопити свою аудиторію. Цього разу вона продемонструвала не своє розкішне тіло, а бездоганну шкіру.

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Сальма запостила "чесне" селфі без грама косметики, зроблене у своєму ліжку. Актриса позує в простій футболці з написом "Одна любов". Бездоганний вигляд вічно молодої Хайєк як завжди викликав фурор серед її послідовувачів в мережі Instagram.

Сальма без макіяжу (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ти прекрасна", "Любов. Це те, чим ти є. Це те, чим ти ділишся. Люблю тебе", "Ти моє натхнення", "Ти королева", "Прекрасна", "Чудова", "Абсолютна краса", "Ти виглядаєш на 21", - такими коментарями засипали зірку.

Нагадаємо, раніше Сальма розповідала про свої секрети краси. Знаменитість зізнається, що її догляд не такий і складний. Приміром, вона обожнює домашні рецепти масок на основі лікарських трав, які передаються з покоління в покоління в її родині. До речі, вони ж лягли в основу багатьох продуктів власної лінії косметики Сальми - Nuance Salma Hayek.

Нагадаємо, раніше Хайєк з'явилася на людях в стильному образі, який складався з трендових фактур і відтінків. Вивчаємо і надихаємося!

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