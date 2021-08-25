55-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет идеальной фигуры: топ-7 эффективных упражнений

"Небольшая мотивация к понедельнику. Мы с моим тренером @sarahperla1 составили этот небольшой распорядок для пресса. Ниже приведены пошаговые инструкции, если вы хотите попробовать это сами! Выполняйте каждое движение для указанного количества повторений, увеличивая я каждым разом! 3 раунда 20-30-40!".⁣

• Скручивания стоя.

• Наклоны из стороны в сторону в полуприсяде.

• Ритмичное раскачивание в планке (4 повторения и удержание + повтор).

• Сгибание коленей в низкой планке.

• Попеременные ножницы с удержанием ног на весу. ⁣⁣

• Велосипедные скручивания.

• Планка на коленях с попеременным дотягиванием локтя к колену (вытяните руку вперед и отведите ногу назад/поменяйте сторону). ⁣⁣

• Боковая планка с переходом на другую сторону.

Синди Кроуфорд показала упражнения (видео: instagram.com/cindycrawford)