RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

55-річна Сінді Кроуфорд розкрила секрет ідеальної фігури: топ-7 ефективних вправ

Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд вирішила згадати молодість, коли записувала відеоуроки тренувань. Супермодель, яка і зараз може похвалитися відмінною спортивною формою, демонструє найефективніші вправи для преса.

Відео вона запостила у своєму блозі Instagram.

"Невелика мотивація до понеділка. Ми з моїм тренером @sarahperla1 склали цей невеликий розпорядок для преса. Нижче наведені покрокові інструкції, якщо ви хочете спробувати це самі! Виконуйте кожен рух для вказаної кількості повторень, збільшуючи я кожним разом! 3 раунди 20-30-40!".⁣

* Скручування стоячи.

* Нахили з боку в бік в напівприсяді.

* Ритмічне розгойдування в планці (4 повторення і утримання + повтор).

* Згинання колін в низькій планці.

* Поперемінні ножиці з утриманням ніг. ⁣

* Велосипедні скручування.

* Планка на колінах з поперемінним дотягуванням ліктя до коліна (витягніть руку вперед і відведіть ногу назад/поміняйте сторону). ⁣⁣

* Бічна планка з переходом на інший бік.

Сінді Кроуфорд показала вправи (відео: instagram.com/cindycrawford)

Раніше ми писали, що 63-річна Шерон Стоун засипала мережу романтичними фото з Італії.

Читайте LITE в Google News
Сінді КроуфордШоу-бізнес