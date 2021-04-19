В 99% случаев из-за этого: нутрициолог рассказала, почему на самом деле выпадают волосы

Специалист по питанию призналась, что ее директ в соцсети часто взрывают шквалом вопросов на эту тему.

"Я не люблю лирику, поэтому рассказывать вам про телоген, анаген и прочие никому не интересные вещи не стану. Причин выпадения примерно 100 500. Но эти причины - 99% от всех", - написала Яна.⠀

Гормоны, состояние ЖКТ, стресс могут влиять на волосы (фото: pexels.com)

Итак, Яна выделила несколько причин выпадения волос и назвала их проявления.

Причины выпадения волос

Гормональная

Андрогенная алопеция (выпадение), примерно в 95% случаев вызвана одной из этих причин:

- Избыток гормона ДГТ (дигидротестостерона),

- Повышенная чувствительность волосяных фолликулов к ДГТ,

- Избыток фермента 5-а-редуктаза (превращает тестостерон в ДГТ).

Проявления: волосы утончаются, выпадение по всей голове, но лысин не замечается. Обильно растут волосы на теле / лице, волосы сухие, ломкие, но быстро жирнятся. Часто + акне / себорея.

Связанная с заболеваниями ЖКТ и гипоацидностью (пониженная кислотность желудка)

Связь очень сложная. Вкратце: нарушается нормальное всасывание всех (!) поступающих питательных веществ: белков (структура и рост волос), жиров (нормальное состояние кожи головы), витаминов и минералов (крепкие, здоровые волосы).

Диагностика: ФГДС показывает состояние желудка и его кислотность. УЗИ желчного пузыря покажет, есть ли застой желчи. Если есть - жиры усваиваются плохо, что приводит к проблемам во всем организме. Белок ниже 70, ферритин ниже 40 - волосы неизбежно будут сыпаться. Низкие уровни витаминов А, D, группы В, селена, цинка, кальция и др. также ведут к выпадению.⠀

Непонятная (я сама ее так назвала)

Очаговая алопеция - редкое явление. Предполагают, что она наследственна. Никто точно не знает ее причин, но, скорее всего:

- Стресс (психический, физический),

- Иммунные проблемы: аутоиммунное заболевание, или как ответ на перенесенные инфекции (в т. ч. кожные). Возможно (!) влияет и цитомегаловирус.

Проявления: Пациент в целом здоров. Залысины в форме очерченных кругов. Выпадение / облысение в течение короткого промежутка времени. С пациентом такое, возможно, уже бывало.

Временная

Связана чаще всего:

- Стрессом,

- Медикаментами (химиотерапия, КТ и т. д.).

Проявления: пациент не помнит, давно ли это началось. Волосы не стали тоньше / слабее. Нет акне и обильного оволосения лица / тела. Выпадение сопровождалось стрессом / лечением.