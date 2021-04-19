В 99% випадків через це: нутриціолог розповіла, чому насправді випадає волосся

Фахівець з харчування зізналася, що її директ у соцмережі часто підривають шквалом запитань на цю тему.

"Я не люблю лірику, тому розповідати вам про телоген, анаген та інші нікому не цікаві речі не стану. Причин випадіння приблизно 100 500. Але ці причини - 99% від всіх", - написала Яна.⠀

Гормони, стан ШКТ, стрес можуть впливати на волосся (фото: pexels.com)

Отже, Яна виділила кілька причин випадіння волосся і назвала їх прояви.

Причини випадіння волосся

Гормональна

Андрогенна алопеція (випадання), в близько 95% випадків викликана однією з цих причин:

- Надлишок гормону ДГТ,

- Підвищена чутливість волосяних фолікулів до ДГТ,

- Надлишок ферменту 5-а-редуктаза (перетворює тестостерон в ДГТ).

Прояви: волосся стоншується, випадання по всій голові, але лисин не помічається. Рясно росте волосся на тілі / особі, волосся сухе, ламке, але швидко жирніє. Часто + акне / себорея.

Пов'язана із захворюваннями ШКТ і гіпоацидністю (знижена кислотність шлунка)

Зв'язок дуже складний. Коротко: порушується нормальне всмоктування всіх (!) поживних речовин, що надходять: білків (структура і зростання волосся), жирів (нормальний стан шкіри голови), вітамінів і мінералів (міцне, здорове волосся).

Діагностика: ФГДС показує стан шлунка та його кислотність. УЗД жовчного міхура покаже, чи є застій жовчі. Якщо є - жири засвоюються погано, що призводить до проблем у всьому організмі. Білок нижче 70, феритин нижче 40 - волосся неминуче будуть сипатися. Низькі рівні вітамінів А, D, групи В, селену, цинку, кальцію та ін. також ведуть до випадання.⠀

Незрозуміла (я сама її так назвала)

Очагова алопеція - рідкісне явище. Припускають, що вона спадкова. Ніхто точно не знає її причин, але, швидше за все:

- Стрес (психічний, фізичний),

- Імунні проблеми: аутоімунне захворювання, або як відповідь на перенесені інфекції (у т. ч. шкірні). Можливо (!) впливає і цитомегаловірус.

Прояви: Пацієнт в цілому здоровий. Залисини у формі окреслених кіл. Випадання / облисіння протягом короткого проміжку часу. З пацієнтом таке, можливо, вже бувало.

Тимчасова

Пов'язана найчастіше зі:

- Стресом,

- Медикаментами (хіміотерапія, КТ і т. д.).

Прояви: пацієнт не пам'ятає, чи давно це почалося. Волосся не стало тонше / слабкіше. Немає акне і рясного оволосіння обличчя / тіла. Випадання супроводжувалося стресом / лікуванням.