На аптечных травах: нутрициолог дала рецепт зелья для быстрого роста волос

Красивые волосы (фото: pexels.com)

Как отрастить длинные волосы: рецепт маски

В аптеке покупаем травы: хвощ, лопух, мята, крапива и аир. Там же покупаем жидкий витамин Е и демиксид. Далее берем стеклянную банку 0,5, обязательно стерилизуем ее.

В банку засыпаем травы: 15 гр лопуха, 15 гр крапивы, по 10 гр хвоща, мяты и аира.

Затем заливаем масло. Я взяла сыродавленное масло кунжута, напополам с касторовым маслом, и добавила туда CO2-экстракт крапивы и CO2-экстракт розмарина. Туда же добавляем 8 капель жидкого витамина Е.

Масло доливаем доверху и закрываем банку крышкой. Далее ставим наше зелье в темное место. Травы на масле должны настаиваться две недели. Каждый день банку нужно болтать, чтобы зелье перемешалось.⠀

Даже парикмахер удивится! (фото: pexels.com)

Как применять маску для роста волос

Через две недели нужно процедить всю смесь, траву выкинуть. После этой процедуры останется где-то полбанки масла. Оно будет темного цвета.

Отливаем из банки в пиалку 30 мл смеси (3-4 столовые ложки). Добавляем в пиалку 6 капель эфирного масла розмарина, 6 капель масла усьмы, 2 капли эфирного масла корицы, и 1 ч. л. раствора димексида. (Раствор: смешиваем 1 ч. л. демиксида из аптеки и 6 ч. л. воды).

Все перемешиваем и наконец-то наносим на кожу головы.

Важно: на всю длину наносить не нужно.

Заворачиваем в пленку / пакет / шапочку для душа. Сверху можно надеть полотенце / шапку и держать в тепле. Держим состав минимум 2 часа. Можно с ним спать, ходить по дому и заниматься своими делами.

Затем смываем шампунем и наносим свой домашний уход. В качестве тоника можно заварить крапиву и ополоснуть настоем волосы после шампуня.

Такую процедуру делать 3 раза в неделю. Всем длинных, густых, здоровых волос!