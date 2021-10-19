На аптечних травах: нутриціолог дала рецепт зілля для швидкого росту волосся

Гарне волосся (фото: pexels.com)

Як відростити довге волосся: рецепт маски

В аптеці купуємо трави: хвощ, лопух, м'ята, кропива і аїр. Там же купуємо рідкий вітамін Е і деміксид. Далі беремо скляну банку 0,5, обов'язково стерилізуємо її.

У банку засипаємо трави: 15 гр лопуха, 15 гр кропиви, по 10 гр хвоща, м'яти і лепехи.

Потім заливаємо масло. Я взяла сиродавлену олійку кунжуту, навпіл з касторовою олією, і додала туди CO2-екстракт кропиви і CO2-екстракт розмарину. Туди ж додаємо 8 крапель рідкого вітаміну Е.

Масло доливаємо доверху і закриваємо банку кришкою. Далі ставимо наше зілля в темне місце. Трави на маслі повинні настоюватися два тижні. Кожен день банку потрібно базікати, щоб зілля перемішалося.⠀

Навіть перукар здивується! (фото: pexels.com)

Як застосовувати маску для росту волосся

Через два тижні потрібно процідити всю суміш, траву викинути. Після цього залишиться десь півбанки олійки, вона буде темного кольору.

Відливаємо з банки в піалку 30 мл суміші (3-4 столові ложки). Додаємо в піалку 6 крапель ефірного масла розмарину, 6 крапель олії усьми, 2 краплі ефірного масла кориці, і 1 ч. л. розчину димексиду. (Розчин: змішуємо 1 ч. л. деміксиду з аптеки і 6 ч. л. води). Все перемішуємо і нарешті наносимо на шкіру голови.

Важливо: на всю довжину наносити не потрібно.

Загортаємо в плівку / пакет / шапочку для душу. Зверху можна надіти рушник / шапку і тримати в теплі. Тримаємо склад мінімум 2 години. Можна з ним спати, ходити по дому і займатися своїми справами.

Потім змиваємо шампунем і наносимо свій домашній догляд. У якості тоніку можна заварити кропиву - і обполоснути настоєм волосся після шампуню.

Таку процедуру робити 3 рази в тиждень. Всім довгого, густого, здорового волосся!