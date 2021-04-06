Базовые украшения: стилист назвала аксессуары, которые будут всегда актуальными

Аксессуары - это изюминка образа. Без них, конечно, можно обойтись, но будет пресно. Чтобы всегда выглядеть стильно, стоит иметь в своем гардеробе базу из украшений, которые никогда не выходят из моды.
Об этом рассказала в своем блоге в Instagram стилист Анна Пономаренко.
Стилист назвала украшения, которые смело можно приобретать для своего гардероба на месяцы и даже на годы вперед, не боясь, что они утратят свою актуальность и станут "не трендовыми".
Она призналась, что ей часто задают вопрос, как не забывать носить украшения? Но ответ здесь только один, уверена Анна: сделать это своей привычкой, других вариантов нет.
Поставьте напоминалку в телефоне или прилепите стикер с надписью "а бусики?" на зеркало, посоветовала Анна, а потом носить украшения станет так же естественно, как одеваться.
Список базовых украшений от стилиста Анны Пономаренко:
"Такой набор позволит вам добавлять украшения как в повседневные образы, так и для выхода. Их актуальность с течением времени не меняется, можно добавлять новые, более актуальные формы к уже существующим и получать модный микс", - подытожила Анна.
Напомним, Андре Тан рассказал, как правильно создать базовый гардероб: вопрос "что надеть" исчезнет из вашей жизни.