Базові прикраси: стиліст назвала аксесуари, які будуть завжди актуальними

Аксесуари - це родзинка образу. Без них, звичайно, можна обійтися, але буде прісно. Щоб завжди виглядати стильно, варто мати у своєму гардеробі базу з прикрас, які ніколи не виходять з моди.
Про це розповіла у своєму блозі Instagram стиліст Анна Пономаренко.
Стиліст назвала прикраси, які сміливо можна купувати для свого гардеробу на місяці і навіть на роки вперед, не боячись, що вони втратять свою актуальність і стануть "не трендовими".
Вона зізналася, що їй часто задають питання, як не забувати носити прикраси? Але відповідь тут тільки один, впевнена Анна: зробити це своєю звичкою, інших варіантів немає.
Поставте нагадування в телефоні або приліпіть стікер з написом "а бусики?" на дзеркало, порадила вона, а потім носити прикраси стане так само природно, як одягатися.
Список базових прикрас від стиліста Анни Пономаренко:
"Такий набір дозволить вам додавати прикраси як у повсякденні образи, так і для виходу. Їх актуальність з плином часу не змінюється, можна додавати нові, більш актуальні форми до вже існуючих і отримувати модний мікс", - підсумувала Анна.
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