Базові прикраси: стиліст назвала аксесуари, які будуть завжди актуальними

Стиліст назвала прикраси, які сміливо можна купувати для свого гардеробу на місяці і навіть на роки вперед, не боячись, що вони втратять свою актуальність і стануть "не трендовими".

Стиліст Анна Пономаренко назвала свою базу прикрас (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Вона зізналася, що їй часто задають питання, як не забувати носити прикраси? Але відповідь тут тільки один, впевнена Анна: зробити це своєю звичкою, інших варіантів немає.

Поставте нагадування в телефоні або приліпіть стікер з написом "а бусики?" на дзеркало, порадила вона, а потім носити прикраси стане так само природно, як одягатися.

Прикраси, які не втрачають актуальності (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Список базових прикрас від стиліста Анни Пономаренко:

Сережки-кільця комфортного для вас розміру;

Сережки з перлами середнього розміру;

Лаконічна брошка, антикварна або будь-яка інша, мила вашому серцю;

Тонкий або середній лаконічний браслет золотистий, сріблястий, шкіра, цільний або ланцюжок;

Ланцюжок з підвіскою довжиною до 45 см, середнього розміру;

Ланцюжок або підвіска, яка вам дорога;

Лаконічне кільце.

"Такий набір дозволить вам додавати прикраси як у повсякденні образи, так і для виходу. Їх актуальність з плином часу не змінюється, можна додавати нові, більш актуальні форми до вже існуючих і отримувати модний мікс", - підсумувала Анна.