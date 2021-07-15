Бери и пользуйся: косметолог научила делать за минуту бюджетное средство от черных точек

Что нужно:

Овсяные хлопья.

Смолоть в блендере или просто перетереть в ладошке.

Что делать:

Умываться. Да-да, умываться кашицей.Насыпаем хлопья в миску или прямо в ладонь, добавляем пару капель теплой воды и наносим кашицу на влажное лицо. Массируем минутку и смываем.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что произойдет:

Овсянка - хороший вариант для утреннего очищения. Она мягко очистит кожу от ороговевших клеток и избытка кожного сала. Со временем улучшается цвет лица, светлеют черные точки (это правда) и нормализуется салоотделение. Т.е. жирная кожа становится не такой жирной, а сухая не такой сухой.

Кому подходит:

Практически всем. Особенно обезвоженной коже, когда жирный блеск появляется через несколько часов после умывания. Сухой, безжизненной, тусклой коже с серым цветом лица.



Кому не подходит: