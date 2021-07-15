Бери і користуйся: косметолог навчила робити за хвилину бюджетний засіб від чорних крапок

Що потрібно:

Вівсяні пластівці.

Змолоти в блендері або просто перетерти в долоньці.

Що робити:

Умиватися. Так-так, вмиватися кашкою.Насипаємо пластівці в миску або прямо в долоню, додаємо пару крапель теплої води і наносимо кашку на вологе обличчя. Масажуємо хвилинку і змиваємо.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що станеться:

Вівсянка - хороший варіант для ранкового очищення. Вона м'яко очистить шкіру від ороговілих клітин і надлишку шкірного сала. Згодом поліпшується колір обличчя, світлішають чорні цятки (це правда) і нормалізується саловиділення. Тобто жирна шкіра стає не такою жирною, а суха не такою сухою.

Кому підходить:

Практично всім. Особливо збезводненої шкірі, коли жирний блиск з'являється через кілька годин після вмивання. Сухій, млявій, тьмяній шкірі з сірим кольором обличчя.



Кому не підходить: