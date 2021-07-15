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Бери і користуйся: косметолог навчила робити за хвилину бюджетний засіб від чорних крапок

Автор: Ольвія Агаркова

Чорні цтки - неприємна проблема, з якою стикається кожен. Вирішити її можна в два рахунки, до того ж - бюджетно.

Як саме - розповіла косметолог Яна Смірнова на сторінці в Instagram. Вона запропонувала приготувати простий засіб для вмивання з ... вівсяних пластівців!

Що потрібно:

  • Вівсяні пластівці.
  • Змолоти в блендері або просто перетерти в долоньці.

Що робити:
Умиватися. Так-так, вмиватися кашкою.Насипаємо пластівці в миску або прямо в долоню, додаємо пару крапель теплої води і наносимо кашку на вологе обличчя. Масажуємо хвилинку і змиваємо.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що станеться:
Вівсянка - хороший варіант для ранкового очищення. Вона м'яко очистить шкіру від ороговілих клітин і надлишку шкірного сала. Згодом поліпшується колір обличчя, світлішають чорні цятки (це правда) і нормалізується саловиділення. Тобто жирна шкіра стає не такою жирною, а суха не такою сухою.

Кому підходить:
Практично всім. Особливо збезводненої шкірі, коли жирний блиск з'являється через кілька годин після вмивання. Сухій, млявій, тьмяній шкірі з сірим кольором обличчя.

Кому не підходить:

  • При активних висипаннях
  • Індивідуальна непереносимість.

Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко розкрила правду про кокосову олію для волосся.

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