Бери і користуйся: косметолог навчила робити за хвилину бюджетний засіб від чорних крапок

Чорні цтки - неприємна проблема, з якою стикається кожен. Вирішити її можна в два рахунки, до того ж - бюджетно.
Як саме - розповіла косметолог Яна Смірнова на сторінці в Instagram. Вона запропонувала приготувати простий засіб для вмивання з ... вівсяних пластівців!
Що потрібно:
Що робити:
Умиватися. Так-так, вмиватися кашкою.Насипаємо пластівці в миску або прямо в долоню, додаємо пару крапель теплої води і наносимо кашку на вологе обличчя. Масажуємо хвилинку і змиваємо.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що станеться:
Вівсянка - хороший варіант для ранкового очищення. Вона м'яко очистить шкіру від ороговілих клітин і надлишку шкірного сала. Згодом поліпшується колір обличчя, світлішають чорні цятки (це правда) і нормалізується саловиділення. Тобто жирна шкіра стає не такою жирною, а суха не такою сухою.
Кому підходить:
Практично всім. Особливо збезводненої шкірі, коли жирний блиск з'являється через кілька годин після вмивання. Сухій, млявій, тьмяній шкірі з сірим кольором обличчя.
Кому не підходить:
Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко розкрила правду про кокосову олію для волосся.