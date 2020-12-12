Чистая и сияющая: домашняя бюджетная чудо-маска против прыщей от косметолога

Красивая чистая кожа без угревой сыпи – мечта каждой представительницы прекрасного пола. Как сделать так, чтобы прищики быстро подсохли, а со временем и вовсе прошли, особенно если на носу важное мероприятие? Косметолог и бюти-блогер Ирина Шарк поделилась в instagram секретом чудо-маски от акне для чистой кожи лица.

Секретная маска от прыщей состоит всего из трех основных и доступных каждому ингредиентов. Как уверяет косметолог, она работает всегда на 100% и является ее секретным оружием против несовершенства кожи.

Нам понадобиться:

Яблочный уксус – 1 ч.л.

Голубая глина – 1 с. ложка

Вода.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Приготовление:

В глину добавляем воду до состояния густой сметаны, и затем - яблочный уксус.

Все хорошо перемешиваем и наносим на предварительно очищенную кожу и оставляем на 15 минут.

Смываем теплой водой или отваром ромашки.

Такую маску следует делать два раза в неделю на протяжение месяца. Она гарантированно улучшит состояние проблемной кожи. Также косметолог отметила, что яблочный уксус безопасен для кожи, и в составе маски его не стоит бояться. Она уточнил, что именно яблочный уксус, наоборот, восстанавливает гидролипидную мантию.

Напомним, что ранее нутрициолог Лачина Джанкулиева рассказала, как избежать сухости кожи в холодный период.

Кстати, косметолог Ольга Петрунина познакомила с правилами применения масок для лица.