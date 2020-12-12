Чиста і сяюча: домашня бюджетна чудо-маска проти прищів від косметолога

Гарна чиста шкіра без вугрової висипки – мрія кожної представниці прекрасної статі. Як зробити так, щоб прищики швидко підсохли, а з часом і зовсім пройшли, особливо якщо на носі важливий захід? Косметолог і бюті-блогер Ірина Шарк поділилася в instagram секретом диво-маски від акне для чистої шкіри обличчя.
Секретна маска від прищів складається всього з трьох основних і доступних кожному інгредієнтів. Як запевняє косметолог, вона працює завжди на 100% і є її секретною зброєю проти недосконалості шкіри.
Нам буде потрібно:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Приготування:
Таку маску слід робити два рази на тиждень протягом місяця. Вона гарантовано поліпшить стан проблемної шкіри. Також косметолог зазначила, що яблучний оцет безпечний для шкіри, і в складі маски його не варто боятися. Вона уточнила, що саме яблучний оцет, навпаки, відновлює гідроліпідну мантію.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Лачина Джанкулиева розповіла, як уникнути сухості шкіри в холодний період.
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