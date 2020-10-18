Эта чудо-маска вернет к жизни ваши волосы: эффективный рецепт

Как вернуть к жизни волосы, не прибегая к помощи медикаментов и салонов красоты? Очень просто.

Так, в популярном Instagram-сообществе для бьюти-блогеров "Домашний косметолог" эксперты поделились действенным рецептом эффективной и, главное, натуральной маски для волос.

Сегодня кокосовое масло проходит второе рождение в качестве отличного бьюти-средства по уходу за телом и волосами. В те времена, когда женщины для восстановления волос имели только масла и натуральные экстракты, масло кокоса считалось продуктом красоты. Но с развитием химической промышленности силиконы и минеральные масла постепенно захватили рынок, показывая хорошо заметный и быстрый эффект. Однако, химические компоненты дают лишь временное улучшение, в худшем случае - вредят нашим волосам. Это заставляет многих возвращаться к натуральным ингредиентам, уникальная ценность которых стала понятна только сейчас.

Кокосовое масло - настоящая кладовая жирных насыщенных кислот и триглицеридов, благодаря чему оно быстро впитывается в кожу головы, глубоко проникая в корни волос и доставляя к ним питательные вещества, защищает от вредных факторов окружающей среды, отлично увлажняет локоны, делая их мягкими и послушными.

Для приготовления маски понадобятся:

натуральный йогурт - 2 ст. л.

кокосовое масло - 2 ст. л.

сок алоэ - 2 ч. л.

эфирное масло можжевельника или сосны - 4 капли.

Кокосовое масло следует растопить на водяной бане до жидкого состояния. Все компоненты смешать до однородной массы.

Маску нанести на сухие корни и всю длину волос, голову утеплить. По истечении 30 минут, голову помыть обычным для вас способом.

Если тип волоса - жирный, пропорции маски следует уменьшить и наносить только на кончики, чтобы предотвратить их ломкость.

Применять нужно 1 раз в неделю на протяжение 2 месяцев.

Чтобы волосы приобрели здоровье и красоту, стали жизненными и послушными, как и в любой процедуре по уходу за собой, необходим регулярный подход. Но обязательно не забудьте проверять компоненты на переносимость.

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