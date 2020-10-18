Ця чудо-маска поверне до життя ваше волосся: ефективний рецепт

Як повернути до життя волосся, не вдаючись до допомоги медикаментів та салонів краси? Дуже просто.

Так, в популярній Instagram-спільноті для б'юті-блогерів "Домашній косметолог" експерти поділилися дієвим рецептом ефективної і, головне, натуральної маски для волосся.

Сьогодні кокосове масло проходить друге народження в якості відмінного б'юті-засобу по догляду за тілом і волоссям. В ті часи, коли жінки для відновлення волосся мали тільки натуральні масла і екстракти, масло кокоса вважалося продуктом краси. Але з розвитком хімічної промисловості силікони і мінеральні масла поступово захопили ринок, показуючи добре помітний і швидкий ефект. Однак, хімічні компоненти дають лише тимчасове поліпшення, в гіршому випадку - шкодять нашому волоссю. Це змушує багатьох повертатися до натуральних інгредієнтів, унікальна цінність яких стала зрозуміла тільки зараз.

Кокосове масло - справжня комора насичених жирних кислот і тригліцеридів, завдяки чому воно швидко вбирається в шкіру голови, глибоко проникаючи в коріння волосся і доставляючи до них живильні речовини, захищає від шкідливих факторів навколишнього середовища, відмінно зволожує волосся, роблячи його м'яким і слухняним.

Для приготування маски знадобляться:

натуральний йогурт - 2 ст. л.

кокосове масло - 2 ст. л.

сік алое - 2 ч. л.

ефірне масло ялівцю або сосни - 4 краплі.

Кокосове масло слід розтопити на водяній бані до рідкого стану. Всі компоненти змішати до однорідної маси.

Маску нанести на сухі коріння і всю довжину волосся, голову утеплити. Після закінчення 30 хвилин, голову помити звичним для вас способом.

Якщо тип волосся - жирний, пропорції маски слід зменшити та наносити тільки на кінчики, щоб запобігти їх ламкості.

Застосовувати потрібно 1 раз на тиждень протягом 2 місяців.

Щоб волосся набуло здоров'я і краси, стало життєвими та слухняними, як і в будь-яких процедурах по догляду за собою, необхідний регулярний підхід. Але обов'язково не забудьте перевіряти компоненти маски на переносимість.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски розкрила головний секрет своєї сяючої шкіри.