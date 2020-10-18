RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ця чудо-маска поверне до життя ваше волосся: ефективний рецепт

Автор: Lite

Кокосове масло відмінно зволожує волосся, роблячи його м'якими і слухняними

Як повернути до життя волосся, не вдаючись до допомоги медикаментів та салонів краси? Дуже просто.

Так, в популярній Instagram-спільноті для б'юті-блогерів "Домашній косметолог" експерти поділилися дієвим рецептом ефективної і, головне, натуральної маски для волосся.

Сьогодні кокосове масло проходить друге народження в якості відмінного б'юті-засобу по догляду за тілом і волоссям. В ті часи, коли жінки для відновлення волосся мали тільки натуральні масла і екстракти, масло кокоса вважалося продуктом краси. Але з розвитком хімічної промисловості силікони і мінеральні масла поступово захопили ринок, показуючи добре помітний і швидкий ефект. Однак, хімічні компоненти дають лише тимчасове поліпшення, в гіршому випадку - шкодять нашому волоссю. Це змушує багатьох повертатися до натуральних інгредієнтів, унікальна цінність яких стала зрозуміла тільки зараз.

Кокосове масло - справжня комора насичених жирних кислот і тригліцеридів, завдяки чому воно швидко вбирається в шкіру голови, глибоко проникаючи в коріння волосся і доставляючи до них живильні речовини, захищає від шкідливих факторів навколишнього середовища, відмінно зволожує волосся, роблячи його м'яким і слухняним.

Для приготування маски знадобляться:

  • натуральний йогурт - 2 ст. л.
  • кокосове масло - 2 ст. л.
  • сік алое - 2 ч. л.
  • ефірне масло ялівцю або сосни - 4 краплі.

Кокосове масло слід розтопити на водяній бані до рідкого стану. Всі компоненти змішати до однорідної маси.

Маску нанести на сухі коріння і всю довжину волосся, голову утеплити. Після закінчення 30 хвилин, голову помити звичним для вас способом.

Популярні новини

Якщо тип волосся - жирний, пропорції маски слід зменшити та наносити тільки на кінчики, щоб запобігти їх ламкості.

Застосовувати потрібно 1 раз на тиждень протягом 2 місяців.

Щоб волосся набуло здоров'я і краси, стало життєвими та слухняними, як і в будь-яких процедурах по догляду за собою, необхідний регулярний підхід. Але обов'язково не забудьте перевіряти компоненти маски на переносимість.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски розкрила головний секрет своєї сяючої шкіри.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України красота