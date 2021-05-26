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Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021

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Среда 26 мая 2021 20:01
Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021 Высота талии решает при выборе штанов (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Бывает, найдешь в шкафу джинсы с прошлых сезонов и не знаешь, в тренде они или нет. Стоит их носить дальше или лучше просто выбросить?

Для начала посмотрите на их длину и высоту талии - это поможет определить, вышли они из моды окончательно или все еще на плаву.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Катерина Ионова.

Какие джинсы в тренде, а какие устарели в 2021 году:

1. Первым делом обратите внимание на длину - уороченные модели устарели, а джинсы подлинее - все еще в тренде.

Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021
2. Дальше смотрите на украшения на брюках. Слишком много камней, нашивок и вставок сигнализируют о том, что такие джинсы уже не в тренде. В тренде - лаконичность, максимум, что может выделяться, - пуговицы.

Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021

3. Затем переведи взгляд на дырки и всяческие потертости. Если их нет - оставляем штаны, если они есть - не стоит носить эти джинсы летом 2021.

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Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021

4. Ну и, наконец, смотрите на высоту талии и на посадку. Обтягивающие модели с низкой талией давно "отошли от дел". Высокая талия и свободный крой, наоборот, в тренде. Не дайте себя обмануть!Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021

Какие джинсы уже не в тренде (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Напомним, стилист показала, как стоит и как не нужно стричься летом 2021, если хотите оставаться в тренде.

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