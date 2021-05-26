Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021

1. Первым делом обратите внимание на длину - уороченные модели устарели, а джинсы подлинее - все еще в тренде.



2. Дальше смотрите на украшения на брюках. Слишком много камней, нашивок и вставок сигнализируют о том, что такие джинсы уже не в тренде. В тренде - лаконичность, максимум, что может выделяться, - пуговицы.

3. Затем переведи взгляд на дырки и всяческие потертости. Если их нет - оставляем штаны, если они есть - не стоит носить эти джинсы летом 2021.

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4. Ну и, наконец, смотрите на высоту талии и на посадку. Обтягивающие модели с низкой талией давно "отошли от дел". Высокая талия и свободный крой, наоборот, в тренде. Не дайте себя обмануть!

Какие джинсы уже не в тренде (фото: instagram.com/kate_yourstylist)