Не делай так: топ-3 популярных метода борьбы с целлюлитом, которые не работают

Борьба с целлюлитом требует комплексного подхода, но так хочется ускорить и облегчить процесс, что мы готовы верить в мифы о быстром исчезновения апельсиновой корочки после пары обертываний или чудо-крема. Эксперт по похудения и правильному питанию, нутрициолог и фитнес-тренер Катя Медушкина утверждает – не стоит гнаться за панацеей, лучше обратите внимание на то, что точно не работает и не тратьте свое время на тестирование бесполезных методов из интернета.

Так, на странице в Instagram специалист перечислила топ-3 распространенных заблуждения о "действенных" средствах в борьбе с целлюлитом.

“Я заворачиваюсь в пленку, надеваю теплые штаны и так хожу целый день”

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Вы серьезно? Жир через кожу должен вытопиться что ли? Или как это, по-вашему, работает?



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обертывания - прекрасная процедура. Но она уходовая, для кожи. Она создает кратковременный парниковый эффект для расширения пор и лучшего проникновения в кожу питательных веществ из того средства, которое вы под пленку наносите.

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Заматываться, чтобы пропотеть - просто вредно! Организм перегревается. Должна быть возможность оттока и испарения пота. А в пленке вы только нагрузку на сердце увеличиваете, никакого антицеллюлитного эффекта нет.

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“Я села на диету, похудею килограмма на 3, и целлюлит пропадет”

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От голодания и диет проблема целлюлита только усугубляется. Если бы вопрос был только в лишнем весе, то худенькие девочки никогда бы о нем не узнали. А ведь даже у них целлюлит может быть на ногах и ягодицах, животе, руках и даже на спине.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Целлюлит - это признак нарушений, происходящих в жировой ткани. Переполненные жировые клетки сжимают кровеносные и лимфатические сосуды, блокируя поступление кислорода и питательных веществ в ткани и отток продуктов жизнедеятельности из них.

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Скудные диеты вынуждают организм включить режим экономии и накопления запасов на “черный день”. Количество жира растет - целлюлит усугубляется.

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“Я использую антицеллюлитный крем. Дорогой!”

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Никакой, даже самый дорогой и современный крем не способен проникнуть сквозь все слои кожи, в толщу тканей, преодолеть клеточные мембраны и впитаться в жир, да еще и растворить его. Крема, пилинги, обертывания и даже массажи не дадут результата, если вся надежда только на них.

Кстати, Катя Медушкина также рассказала о "вкусной" профилактике варикоза и "звездочек".

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова поделилась простой схемой по уходу за телом.