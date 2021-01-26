Не роби так: топ-3 популярних методу боротьби з целюлітом, які не працюють

Боротьба з целюлітом вимагає комплексного підходу, але так хочеться прискорити і полегшити процес, що ми готові вірити в міфи про швидке зникнення апельсинової скоринки після пари обгортань або диво-крему. Експерт по схудненню і правильному харчуванню, нутриціолог і фітнес-тренер Катя Медушкіна стверджує – не варто гнатися за панацеєю, краще зверніть увагу на те, що точно не працює і не витрачайте свій час на тестування непотрібних методів з інтернету.

Так, на сторінці в Instagram фахівець перерахувала топ-3 поширених омани про "дієві" засоби в боротьбі з целюлітом.

"Я загортаюся в плівку, одягаю теплі штани і так ходжу цілий день"

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Ви серйозно? Жир через шкіру повинен витопиться чи що? Або як це, по-вашому, працює?



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обгортання - прекрасна процедура. Але вона доглядова, для шкіри. Вона створює короткочасний парниковий ефект для розширення пор і кращого проникнення в шкіру поживних речовин з того засобу, що ви під плівку наносите.

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Заматываться, щоб пропотіти - просто шкідливо! Організм перегрівається. Повинна бути можливість відтоку і випаровування поту. А в плівці ви тільки навантаження на серце збільшуєте, ніякого антицелюлітного ефекту немає.

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"Я сіла на дієту, схудну кілограма на 3, і целюліт пропаде"

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Від голодування і дієт проблема целюліту тільки посилюється. Якби питання було тільки в зайвій вазі, то худенькі дівчатка ніколи б про нього не дізналися. А адже навіть у них целюліт може бути на ногах і сідницях, животі, руках і навіть на спині.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Целюліт - це ознака порушень, що відбуваються в жировій тканині. Переповнені жирові клітини стискають кровоносні і лімфатичні судини, блокуючи надходження кисню і поживних речовин в тканини і відтік продуктів життєдіяльності із них.

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Дієти змушують організм включити режим економії та накопичення запасів на "чорний день". Кількість жиру зростає - целюліт посилюється.

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“Я використовую антицелюлітний крем. Дорогий!"

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Ніякий, навіть найдорожчий і сучасний крем не здатний проникнути крізь усі шари шкіри, в товщу тканин, подолати клітинні мембрани і вбратися в жир, та ще і розчинити його. Креми, пілінги, обгортання та навіть масажі не дадуть результату, якщо вся надія тільки на них.

До речі, Катя Медушкина розповіла про "смачну" профілактику варикозу і "зірочок".

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова поділилася простою схемою по догляду за тілом.