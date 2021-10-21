Не делай так! Топ-5 скрытых ошибок в уходе, которые способны существенно навредить коже

1.Чрезмерное использование средств по уходу за кожей.



Чем больше — тем не лучше! Множеством активных ингредиентов в косметике можно и злоупотребить, что потом вылезет вам боком. К примеру, если пользоваться несколькими продуктами, содержащими кислоты — можно чрезмерно отшелушить кожу, разрушить защитный барьер и вызвать воспаления. Уход нужно подбирать грамотно.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Неправильное наслоение средств.

Сразу запоминайте правило — сначала самые легкие формулы, после все плотнее. Тоник-сыворотка-крем-спф. Также нужно грамотно сочетать средства, чтобы они не нейтрализовали друг друга.



3. Нанесение слишком большого количества уходового средства.

Здесь грешат все. Если использовать больше увлажняющего крема — это не значит, что кожа лучше увлажнится, ее можно перегрузить. Поэтому всего в меру.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Пренебрежение шеей.

Слышали, что шея выдает возраст человека? Так вот, в 40 ваше лицо будет выглядеть как у 30-летней, благодаря ботоксу, био, филлерам. Но вот если шея будет дряблой и тусклой — разницу и реальный возраст заметят сразу. Поэтому заботимся о шее тоже!



5.Нанесение вечернего ухода прямо перед сном.

Применяйте средства хотя бы за час до сна, чтобы они успели впитаться и воздействовать на кожу. В противном случае они просто останутся на наволочке и волосах.