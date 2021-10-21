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Не роби так! Топ-5 прихованих помилок у догляді, які здатні істотно нашкодити шкірі

Автор: Ольвія Агаркова

Щоб шкіра була здоровою, красивою і виглядала доглянутою, варто уникати поширених помилок, які притаманні навіть тим, хто ретельно слідкує за обличчям. Іноді можна перестаратися і замість користі завдати шкоди шкірним покровам.

Косметолог Анна Стасюк на сторінці в Instagram назвала топ-5 головних помилок у догляді, які здатні істотно нашкодити шкірі.

1.Надмірне використання засобів по догляду за шкірою.

Чим більше - тим не краще! Безліччю активних інгредієнтів в косметиці можна і зловживати, що потім вилізе вам боком. Наприклад, якщо користуватися декількома продуктами, що містять кислоти — можна надмірно відлущити шкіру, зруйнувати захисний бар'єр і викликати запалення. Догляд потрібно підбирати грамотно.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Неправильне нашарування засобів.

Відразу запам'ятовуйте правило - спочатку найлегші формули, після все щільніше. Тонік-сироватка-крем-спф. Також потрібно грамотно поєднувати засоби, щоб вони не нейтралізували один одного.

3. Нанесення занадто великої кількості засобів.

Тут грішать всі. Якщо використовувати більше зволожуючого крему - це не означає, що шкіра краще зволожиться, її можна перевантажити. Тому всього в міру.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Нехтування шиєю.

Чули, що шия видає вік людини? Так ось, в 40 ваше обличчя буде виглядати як у 30-річної, завдяки ботоксу, біо, філерам. Але от якщо шия буде в'ялою і тьмяною — різницю і реальний вік помітять відразу. Тому дбаємо про шию теж!

5.Нанесення вечірнього догляду прямо перед сном.

Застосовуйте засоби хоча б за годину до сну, щоб вони встигли попрацювати на шкірі. В іншому випадку вони просто залишаться на наволочці і волоссі.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тамара Ануфрієва навчила правильно вибирати крем для рук.

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