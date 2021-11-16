"Дорогая брюнетка" вытеснила блонд: самый модный оттенок волос, по мнению поколения Z

По мнению стилистов, быть полностью блондинкой уже не актуально. Сегодня можно выбрать один из двух стильных вариантов: более естественные нейтральные цвета или модные и яркие цвета. Причина, в первую очередь, - желание сохранить здоровье и красоту волос.

Хейли Бибер изменила привычному блонду (фото: instagram.com/haileybieber)

"Поколение Z больше стремится к естественности, принимает структуру волос, играет с ней и делает жизнь намного проще", - говорит стилист по волосам Мариано Руис. Как известно, интенсивное осветление волос - довольно травматичный процесс. Несмотря на то, что на рынке есть множество продуктов для повышения прочности волос, со временем они все равно устают и ломаются.

Джиджи Хадид с новым цветом волос (фото: instagram.com/gigihadid)

Однако есть и другое мнение. Стилист по волосам Джейсон Коллиер утверждает, что устарели определенные техники, такие как "блики" и балаяж. "Быть блондинкой по-прежнему в моде, - сказал он. - Немодными становятся, скорее, техники, такие как блики и переходы, так как они требуют большого ухода, а люди склоняются к более простым стилям обслуживания".

Кара Делевинь также поклонница "дорогой брюнетки" (фото: instagram.com/caradelevingne)

Мастер согласен с тем, что естественность становится все более модной и что клиенты чувствуют себя более уверенно с родным цветом волос. Но не может говорить о притоке клиентов-брюнеток.

"Среди моих клиентов на самом деле увеличилось количество тех, кто хочет стать блондинкой", - сказал он. Также добавив, что в зимние месяцы люди склонны выбирать более темные и богатые тона… Но после нескольких последних локдаунов часто ищут более неприхотливый стиль окрашивания.