Экстренная помощь: семь хитростей в использовании патчей, о которых вы могли не знать

1. Патчи - это не уход.

Это sos-помощь здесь и сейчас. Уменьшить отечность под глазами, увлажнить кожу, разгладить морщинки, вызванные сухостью. В перспективном плане патчи не ухаживают за кожей. Для ухода мы используем крем для век, маски, сыворотки.



2.Патчи можно использовать ежедневно.

Но смысла нет, так как они не ухаживают за кожей и решают проблему только визуально. То есть если вы используете патчи, потому что у вас по утрам постоянная отечность, то в этом случае правильнее будет выяснить причину отеков и работать с ней (например, пить больше воды, двигаться, заниматься шейно-воротниковым отделом, массаж лица).





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Как использовать?

Широкая сторона патча туда, где проблема. Если устраняем отечность, то узкой стороной к носу.

Отступайте 2-3 мм от точки роста ресниц, чтобы компоненты не попали в слизистую глаза.



4. Когда наносить патчи

С утра. Можно и вечером, но смысла нет, так как задача патчей - экстренно помочь коже. Если наносите патчи вечером, то за 2 часа до сна. Засыпать с патчами категорически нельзя.

Перед нанесением кожу вокруг глаз нужно очистить умывалкой. Крем для век наносим после патчей.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. С патчами, как и с масками, лучше находиться в горизонтальном положении

Даже самые тонкие и леегкие патчи помогут силе притяжения и при вертикальном положении будут так или иначе тянуть кожу вниз.



6. Где хранить?

Принципиальных требований нет. Если вы будете хранить патчи в холодильнике, то контраст температур придаст дополнительный тонус коже.



7. Ну и напоследок лайфхак.

Патчи можно использовать и для других проблемных мест, которым срочно нужна помощь. Например, на носогубную зону.