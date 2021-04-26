Екстрена допомога: сім хитрощів у використанні патчів, про які ви могли не знати

1. Патчі-це не догляд.

Це SOS-допомога тут і зараз. Зменшити набряклість під очима, зволожити шкіру, розгладити зморшки, викликані сухістю. У перспективному плані патчі не доглядають за шкірою. Для догляду ми використовуємо крем для повік, маски, сироватки.



2.Патчі можна використовувати щодня.

Але сенсу немає, так як вони не доглядають за шкірою і вирішують проблему тільки візуально. Тобто якщо ви використовуєте патчі, тому що у вас вранці постійна набряклість, то в цьому випадку правильніше буде з'ясувати причину набряків і працювати з нею (наприклад, пити більше води, рухатися, займатися шийно-комірцевим відділом, масаж обличчя).





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Як використовувати?

Широка сторона патча туди, де проблема. Якщо усуваємо набряклість, то вузькою стороною до носа.

Відступайте 2-3 мм від точки росту вій, щоб компоненти не потрапили в слизову оболонку ока.



4. Коли наносити патчі

Зранку. Можна і ввечері, але сенсу немає, так як завдання патчів - екстрено допомогти шкірі. Якщо наносите патчі ввечері, то за 2 години до сну. Засипати з патчами категорично не можна.

Перед нанесенням шкіру навколо очей потрібно очистити умивалкою. Крем для повік наносимо після патчів.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. З патчами, як і з масками, краще перебувати в горизонтальному положенні

Навіть найтонші і леегкіе патчі допоможуть силі тяжіння і при вертикальному положенні будуть так чи інакше тягнути шкіру вниз.



6. Де зберігати?

Принципових вимог немає. Якщо ви будете зберігати патчі в холодильнику, то контраст температур додасть додатковий тонус шкірі.



7. Ну і наостанок лайфхак.

Патчі можна використовувати і для інших проблемних місць, яким терміново потрібна допомога. Наприклад, на носогубну зону.