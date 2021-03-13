Гормоны и лишний вес: диетолог дала исчерпывающий ответ

Многие эндокринные нарушения начинаются с набором веса, а вес потом еще больше набирается из-за гормональных нарушений. Круг замкнулся.

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Многие сразу начинают лечение гормонами, и если на то есть показания, это правильно. Но далеко не все начинают диетотерапию. А ведь это основа здоровой эндокринной системы!

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Давайте по-порядку разбирать гормоны и станем грамотными в этих вопросах. Два самых популярных гормона воюющих за свою территорию по лишнему весу, это: грелин и лептин.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Грелин, если его много, стимулирует чувство голода. Он подает сигналы в мозг и ноги ведут к холодильнику не только днем, но и ночью.

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Лептин отвечает за чувство насыщения. Что интересно, недостаток, как и переизбыток, лептина приведет к потере насыщения. Ешь и остановиться не можешь.

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Влияние на первый гормон оказывают:

Сон

Количество и качество еды

На второй:

Регулярное питание

Постоянное движение

Постепенное похудение

Также, важное условие успешной терапии, после нормализации веса, необходимо восстановить и самооценку, чтобы научиться справляться с реалиями мира, не пережевывая их с едой.